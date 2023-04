Dan Ndoye kanns doch

Zeki Amdouni, Dan Ndoye und Michael Lang waren beim 2:2 gegen Nizza die drei auffälligsten Spieler des FC Basel. So wie Dan Ndoye den Südfranzosen Mal um Mal um die Ohren lief, können das nur ganz wenige. Und mit dem provozierten Elfmeter sowie dem geblockten Schuss nach Doppelpass, der zu Vorbereiter Michael Lang prallte, war er auch an beiden FCB-Treffern beteiligt. So eben, dass man feststellen durfte: Ndoye kann es ja doch! Einen starken Ndoye braucht der FCB auch heute gegen YB.