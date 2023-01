Ansage des Regierungspräsidenten – Die beliebteste Telefonkabine der Schweiz soll zurück an den Barfi Der Barfüsserplatz wird in den nächsten Jahren umgestaltet. Die Wettbewerbsteilnehmer sollen einen Standort für das Kultobjekt vorsehen, das derzeit im Museum aufbewahrt wird. Leif Simonsen

Als die Telefonkabine am Barfüsserplatz 2019 abgerissen wurde, feierten rund 150 Baslerinnen und Basler den Abschied vom Kult-Treffpunkt. Foto: Florian Bärtschiger

Menschen, insbesondere Basler, schwelgen gerne in Erinnerungen. Aber sie verklären dann gerne – am allerliebsten die 1980er- und 1990er-Jahre. Schön sei sie gewesen, die Nati-B-Zeit des FCB (vergessen ist der üble Rumpelfussball im alten Joggeli). Fantastisch, als das Rheinbord am Sonntagmorgen noch nicht vermüllt war (dabei traute man sich wegen der Drogenabhängigen gar nicht erst dorthin). Und in der Steinenvorstadt gabs noch richtig coole CD- und Plattenläden (wurde man in dieser Gegend damals nicht immer wieder überfallen?).