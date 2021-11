Migrantenroute aus dem Libanon – Die Beirut-Minsk-Connection Wie syrische Flüchtlinge mit freundlicher Hilfe des weissrussischen Konsuls vom Libanon direkt in die weissrussische Hauptstadt und an die Grenze zu Polen gelangen – und weiter. Thore Schröder aus Beirut

«Schlimmer als in Syrien oder als hier wird es dort schon nicht sein»: Der Syrer Mohammed Asaad in einem Vorort von Beirut. Foto: Thore Schröder

Je länger Mohammed Asaad spricht, desto klarer wird, warum er keine Angst hat. Nicht vor Weissrussland. Nicht vor der Kälte und den Schlägen, den Pushbacks, der Rolle als Druckmittel eines Diktators. «Ich weiss schon, dass dieser Lukaschenko uns Flüchtlinge als Waffe einsetzt», sagt der Syrer, dessen Namen die Redaktion zu seinem Schutz geändert hat, «aber schlimmer als in Syrien oder als hier wird es dort schon nicht sein.»

Asaad sitzt im Wohnzimmer einer Dreizimmerwohnung in einem verwitterten Wohnblock in einem Vorort von Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Das Schönste hier ist der kleine Streifen Mittelmeer, der vom Balkon aus zwischen den anderen Blöcken zu sehen ist. Als ein Flugzeug in den Himmel aufsteigt, hebt Mohammed Asaad den Blick und sagt, dass er gern an Bord wäre: «Egal wohin.»