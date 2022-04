Woods mit starkem Comeback – Die Beinamputation drohte, doch jetzt mischt er das Masters wieder auf Tiger Woods hält beim überraschenden Comeback nach einem schweren Autounfall in Augusta verblüffend gut mit. René Stauffer

Er will es nochmals wissen: Tiger Woods ist die grosse Attraktion beim Masters in Augusta. Foto: Gregory Shamus (Getty Images)

Tiger Woods verblüfft bei seinem überraschenden Comeback am US Masters in Augusta, Georgia, die Golfwelt einmal mehr. Bei seinem ersten Start auf der PGA-Tour seit eineinhalb Jahren spielte er in Augusta National, als ob er nie weg gewesen wäre. Er überstand in der Nacht auf Samstag die Feldreduzierung (Cut) nach zwei Runden locker – im Gegensatz zu aktuellen Grössen wie Bryson DeChambeau, Jordan Spieth oder Brooks Koepka.