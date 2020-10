Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Buchvernissage mit Daniel Koch – Die Beichte des «Mister Corona» Bei einer Buchvernissage im Kulturhaus Bider & Tanner präsentierte der ehemalige Corona-Delegierte des Bundes seine autobiografisch geprägte Rückschau auf die erste Phase der Corona-Epidemie im Frühjahr. Simon Erlanger

Daniel Koch (r.) und Ruedi Grüring sprechen im Kongresszentrum Basel über das bewegte Leben des ehemaligen Covid-19-Delegierten. Foto: Nicole Pont

Daniel Koch sei zur Schweizer Marke von Corona geworden. So stellte Jens Stocker vom Kulturhaus Bider & Tanner den ehemaligen Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» und Covid-19-Delegierten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) vor. Seit Daniel Koch im Frühjahr täglich über die neusten Entwicklungen der Pandemie informierte, ist er schweizweit prominent. «Der Berner Arzt und Spitzenbeamte ist aber weit mehr als nur der Mister Corona», so Jens Stocker. «Er blickt auch auf ein bewegtes Leben zurück.» Dieses stand am Montagabend mit der Biografie «Stärke in der Krise» im Fokus. Wegen der Pandemie fand die Vernissage nicht wie üblich im Laden bei Bider & Tanner am Bankenplatz statt, sondern im Kongresszentrum der Messe Schweiz. Dort durfte so locker gestuhlt werden, dass zwischen den zahlreich erschienenen Besuchern die obligaten anderthalb Meter Distanz eingehalten werden konnten.

Beinahe zurückgetreten

Das Buch hat zwei Teile. Zuerst schreibt der pensionierte Kinderarzt Ruedi Grüring, der auch den Abend moderierte, über Kochs früheres Leben und seine gefahrvolle Arbeit für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Südamerika und Afrika. Im zweiten Teil kommt Daniel Koch direkt zu Wort. In einem Tagebuch beschreibt er seine Zeit als BAG-Delegierter für Covid-19. Dabei erzählt er ebenso von Meinungsverschiedenheiten wie auch darüber, dass er sich mit Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset zu Beginn der Krise nicht immer gut verstanden habe. Beinahe sei er zurückgetreten. Doch die Differenzen scheinen Vergangenheit, schrieb Alain Berset doch das Vorwort zu Kochs Bericht.

Als Ruedi Grüring im Saal Episoden aus Daniel Kochs Leben Revue passieren liess, wurde klar, warum dieser auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr so beruhigend wirkte: Denn in seiner trockenen, stoischen, ironischen Art lässt er sich so schnell nicht aus der Fassung bringen. Wenn man seiner sonoren Stimme und dem «gmögigen» Berner Dialekt lauscht, erscheint die Unbill dieser Welt nicht mehr so bedrohlich. So berichtete Grüring, wie Koch als junger Arzt kurz nach dem Staatsexamen in Peru ein Spital leitete, mitten in einem Gebiet, in dem sowohl die maoistischen Guerilleros des «Leuchtenden Pfades» als auch Narcos operierten. «Es war schon ein bisschen schwierig», so Koch lakonisch. «Das war dann doch nicht so toll», kommentiert er eine Fahrt, bei der er auf der Strasse eine Leiche gesehen habe.

Koch behält die Nerven

Für das IKRK ging Koch samt Familie später nach El Salvador. «Es war nicht mehr die ganz ungemütliche Zeit mit Todesschwadronen, aber immer noch Guerillakrieg», so Koch. Auch bei der Schilderung eines Grossangriffs auf die Hauptstadt San Salvador, als er mit seiner Frau im Kino war und die vierjährige Tochter alleine mit einem Kindermädchen zu Hause, blieb er cool. «Das war für meine Frau nicht ganz einfach. Aber es ist ja nichts passiert», berichtet er. Die Nerven habe Koch auch bei IKRK-Einsätzen in Somalia und im Kongo behalten. ««Dort, wo das IKRK im Einsatz ist, sollten Sie keine Ferien machen», warnte er das Publikum im Saal.

Auch während der 18 Jahre beim BAG sei es spannend geblieben. Dann kam Covid-19, kurz vor der Pensionierung. Koch blieb und wurde zu «Mister Corona». Seit Mai ist er nun endgültig pensioniert und entwickelt sich zur Celebrity. Über seine Nachfolger beim BAG äussert er sich nicht. Auch was den weiteren Verlauf der Pandemie angeht – mit den gegenwärtig steigenden Fallzahlen – hält er sich bedeckt: «Es ist bei diesem Virus immer sehr schwierig, Prognosen zu machen. Wir kennen es noch zu wenig».