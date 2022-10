Pharmamultis aus Südkorea – Die Begeisterung ist gross – jetzt fehlt noch das klare «Ja» Am Donnerstag waren zwei Pharmafirmen aus Seoul zu Gast bei der Basel Area Business & Innovation. Beide Unternehmen planen eine Expansion nach Europa. Dorothea Gängel

Die Delegation aus Südkorea zeigte sich beeindruckt – nicht nur vom Novartis-Campus. (Im Bild links: Anke Hollnagel, Director Asia bei Basel Area Business & Innovation) Foto: Pino Covino

Es war eine ansehnliche Delegation aus Südkorea, die am Donnerstag unter der Leitung von Anke Hollnagel, Director Asia bei Basel Area Business & Innovation, zunächst den Main-Campus des Switzerland Innovation Park Basel Area in Allschwil und anschliessend den Innovationspark auf dem Novartis-Campus besichtigte. Vorausgegangen war die Unterzeichnung einer Vereinbarung der Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association (KPBMA) und Basel Area Business & Innovation mit dem Ziel, koreanischen biopharmazeutischen Unternehmen ein Sprungbrett für den Eintritt in europäische Märkte zu schaffen.