Freihandelsabkommen mit Indonesien – Die befürchtete Palmöl-Schwemme bleibt aus Indonesisches Öko-Palmöl profitiert bei der Einfuhr neu von tieferen Zöllen. Migros, Coop und Co. setzen trotzdem nicht auf das südostasiatische Land. Ein Grund: Die Auflagen des Bundes verteuern den Import. Stefan Häne

Mehr Platz für die Palmölproduktion: Brandrodung in Indonesien. Foto: Tatan Syuflana (Keystone/AP Photo)

Den Auftakt hatte sich Guy Parmelin wohl anders vorgestellt. Bereits die erste Palmöl-Lieferung aus Indonesien war von Misstönen begleitet. Seit neun Monaten profitiert der Rohstoff von vergünstigten Zöllen, sofern er aus nachhaltiger Produktion stammt – dank des Freihandelsabkommens mit dem südostasiatischen Staat, das der SVP-Wirtschaftsminister letztes Jahr erfolgreich durch die Volksabstimmung gebracht hat.

Dann aber dokumentierten Umweltschützer in einem neuen Bericht über zertifizierte Palmölplantagen auf der indonesischen Insel Borneo Verstösse gegen die Umweltrichtlinien von RSPO – jenem Gütesiegel, mit dem das Palmöl der besagten Lieferung diesen März zertifiziert war. Zwar stammte das Palmöl nicht direkt von einer der kritisierten Plantagen. Die Gegner des Indonesien-Deals sahen sich gleichwohl bestätigt.

Während des Abstimmungskampfs hatten sie gewarnt, Indonesien halte ökologische und soziale Standards nicht ein. Ein Ja zum Abkommen bedeute deshalb, den Anbau von Palmöl durch die Abholzung von Regenwald zu befeuern. Schweizer Bauern befürchteten zudem, ihr Geschäft mit einheimischem Raps- und Sonnenblumenöl gerate wegen des Palmöls unter Druck. Diese Ängste bewegten auch das Stimmvolk: Es hiess das Abkommen zwar gut, aber bloss knapp.

Nur eine Lieferung bis jetzt

Indes, das neue Regime scheint indonesisches Palmöl für den Schweizer Markt nicht attraktiver zu machen. Bis Ende Juni ist es bei dieser einen Lieferung geblieben. Das Volumen: 21 Tonnen. Zur Einordnung: 2021 importierte die Schweiz gut 100 Tonnen Palmöl aus Indonesien – bei insgesamt 18’000 eingeführten Tonnen Palmöl. Der Grossteil stammt aus anderen Ländern. Hauptlieferanten sind die Elfenbeinküste (40 Prozent), Malaysia (25) und die Salomonen (25).

Waren die Befürchtungen der Gegner also übertrieben? Johanna Michel hält eine Bilanz für verfrüht. Sie ist stellvertretende Geschäftsleiterin des Bruno-Manser-Fonds, der das Abkommen bekämpft hat. Covid, der Ukraine-Krieg sowie der Exportstopp von Palmöl aus Indonesien im April hätten viele Unsicherheiten in den Markt gebracht, sagt Michel. Die Handelsströme hätten sich noch nicht normalisiert.

Allerdings wird indonesisches Palmöl für die Schweiz wohl auch auf längere Sicht keine tragende Rolle spielen. Darauf deutet eine Umfrage hin, welche diese Redaktion beim Palmöl-Netzwerk Schweiz durchgeführt hat. Deren Mitglieder – Akteure aus der Lebensmittelbranche – sind für den Grossteil der Palmölimporte verantwortlich. Die Migros etwa verzichtet auf indonesisches Palmöl: «Wir können unseren Bedarf gut mit den bestehenden Herkünften abdecken.» Coop weist zwar bei Eigenmarken einen «sehr geringen» Anteil an indonesischem Palmöl aus, allerdings nehme dieser mit der Umstellung auf Bio-Suisse-Palmöl laufend ab.

Spezialcontainer kosten mehr

Auch der Schokoladenwaffelhersteller Kägi winkt ab: «In der Qualität, in der wir Palmfett brauchen, ist in nächster Zeit keine zertifizierte Ware in Indonesien vorhanden.» Die Florin AG, der grösste Hersteller von Speiseölen, Speisefetten und Margarinen in der Schweiz, beabsichtigt ebenfalls nicht, in nächster Zeit Palmöl aus Indonesien zu beschaffen.

Das mangelnde Interesse hat mehrere Gründe. Der handelsübliche Nachhaltigkeitsstandard Indonesiens genügt laut Branchenkennern den Anforderungen nicht, die das Palmöl-Netzwerk definiert hat, etwa beim Einsatz von Pestiziden. Eine Rolle spielen aber auch die Kosten. Die Händler dürfen zertifiziertes Palmöl, das von der zollreduzierten Einfuhr profitiert, nicht in grossen Tankschiffen transportieren lassen, sondern müssen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit auf spezielle 22-Tonnen-Container zurückgreifen.

Die Florin AG geht davon aus, dass mit der aktuellen Ausgestaltung des Freihandelsabkommens sich die Import-Warenströme nicht signifikant verändern; die Auflage mit den 22-Tonnen-Containern sei zu kostspielig respektive der Zollabbau zu gering, um die bewährten Bezugsquellen aus anderen Ländern zu konkurrenzieren. Die aktuelle Krise bei der Containerschiff-Kapazität akzentuiert dies laut Experten noch.

Gewachsene Beziehungen

Hinzu kommt: Die Schweizer Importeure haben eigenen Angaben gemäss in den letzten Jahren Zeit und Geld investiert, um das Qualitäts- und Nachhaltigkeitsniveau ihrer Lieferketten zu steigern. Bei der Palmölbeschaffung sind für sie – nebst der Nachhaltigkeit – verlässliche Handelsbeziehungen, Liefersicherheit sowie glaubwürdige Projektpartner vor Ort entscheidende Elemente.

Stefan Kausch, Geschäftsführer des Palmöl-Netzwerks Schweiz, will nicht ausschliessen, dass Indonesien für den Schweizer Markt dereinst interessanter werden könnte. «Wir haben die Ambition, gute Projekte in neuen Ländern aufzubauen.» Indonesien sei ein möglicher Kandidat dafür. Vielleicht gebe es in fünf bis zehn Jahren einen indonesischen Lieferanten, der die zusätzlichen Nachhaltigkeitsanforderungen des Netzwerks Palmöl Schweiz erfülle.

Gegner erfreut über Entwicklung

Über den zumindest vorläufigen Verzicht der Schweizer Importeure zeigen sich die Gegner des Indonesien-Deals erfreut. Dies müsse so bleiben, solange Indonesien seine Hausaufgaben nicht mache und Regenwald für Palmöl zerstört werde, sagt Michel vom Bruno-Manser-Fonds.

Die Umweltschützer blicken nicht nur nach Indonesien, sondern auch nach Malaysia. Auch mit diesem südostasiatischen Staat will der Bundesrat ein Freihandelsabkommen abschliessen. Die Verhandlungen laufen, die letzte Runde fand im Juni in Genf statt, die nächste ist für Oktober in Malaysia geplant. Das Seco bekräftigt das Ziel, für den Palmölbereich dieselben Konditionen wie beim Indonesien-Deal aushandeln zu wollen.

Eine Prognose, wie der Schweizer Markt auf einen Deal mit Malaysia reagieren würde, wagt niemand. Michel vom Bruno-Manser-Fonds mahnt aber: «Auch im Fall von Malaysia gälte es zu verhindern, dass mehr Palmöl in die Schweiz gelangt, solange sich dort punkto Umwelt- und Sozialprobleme nichts verbessert.»





Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz. Mehr Infos

