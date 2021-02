Im Fokus – Die Bedeutung des Captains Valentin Stocker hat letztmals im November in der Liga getroffen – ausgerechnet gegen Lausanne, den heutigen Gegner des FC Basel. Dominic Willimann

Valentin Stocker (links) hat seine Muskelverletzung auskuriert. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Der letzte Treffer von Valentin Stocker in der Super League geht auf den 25. November letzten Jahres zurück. An jenem Mittwoch besiegte der FCB im Joggeli Lausanne-Sport 2:1, und der Basler Captain erzielte just vor der Pause das 1:0.

Nach diesem dritten Ligatreffer ging beim Routinier nicht mehr viel. Auch, weil er wegen einer Muskelverletzung im Dezember vier Spiele aussetzen musste. Inzwischen aber – nach der kurzen Winterpause – ist der 31-Jährige wieder genesen und gefragter denn je: Sein Team ist mit vier Punkten aus drei Spielen ins Fussballjahr 2021 gestartet.

Es liegt nun auch an den Erfahrenen bei Rotblau, in den nächsten Partien für mehr Konstanz zu sorgen. Dabei helfen würde bereits heute in Lausanne, wenn sich Stockers Einsatz – die Laufbereitschaft und die Präsenz – in Zählbares umwandeln würde. Wie vor Wochenfrist in Sion, als er Timm Kloses 1:0 vorbereitete.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ