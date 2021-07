Reizfigur Marc Bürgi – Die BDP Baselland dürfte bald Geschichte sein Nun beginnen die Gespräche über einen Zusammenschluss mit der CVP Baselland, die ab 2022 Die Mitte heisst. Jan Amsler

Er ist engagiert und diskussionsfreudig, aber auch umstritten: BDP-Präsident Marc Bürgi, hier in seinem Arbeits- und Wohnort Münchenstein. Foto: Dominik Plüss

Marc Bürgi weiss es selber auch. Mit seiner dezidiert kritischen Haltung gegenüber der Corona-Politik vertritt er eine Minderheitenmeinung, die nicht überall gut ankommt. In den sozialen Medien schreibt er von «Laborpandemie», «Coronahysterie», «Impfwahn» und «faschistoidem Verhalten». «Ja, ich erfahre grossen Widerstand», gesteht er ein, um gleich darauf zu betonen: «Ich bekomme aber auch viel Zuspruch.»

Das ist typisch für den Präsidenten der Baselbieter BDP: Selbst wenn die Situation noch so gegen ihn spricht, findet der Optimist immer einen positiven Aspekt. So war es auch in seiner politischen Laufbahn. Dass er stets die Vorzüge und Erfolge hervorhob und daraus ein Mitspracherecht geltend machte, wurde angesichts seiner leichtgewichtigen Partei selten goutiert. Gleichzeitig berichten Weggefährten, sich mit ihm abseits der Politik durchaus zu verstehen. Man könne mit ihm gut ein Bier trinken.

Weiter nach der Werbung