In eigener Sache – Die BaZ entschuldigt sich Im «Fall Nathalie» haben wir eine unrühmliche Rolle gespielt. Wir ziehen daraus unsere Lehren. Meinung Marcel Rohr

In den Jahren 2020 und 2021 erschienen in der «Basler Zeitung» im Zusammenhang mit dem «Fall Nathalie» mehrere Artikel. Die Vorwürfe gegen den Kindsvater aus dem Schwarzbubenland waren gravierend. Es ging um angebliche Missbrauchsvorwürfe in satanistischem Rahmen. Auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) geriet in Verdacht, das Mädchen nicht ausreichend zu schützen.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Solothurn kommuniziert. Ihr Urteil ist eindeutig: Der Vater ist vollumfänglich entlastet. Und die Kesb hat nichts falsch gemacht - jedenfalls nichts, was justiziabel wäre.

Im «Fall Nathalie» hat die BaZ eine unrühmliche Rolle gespielt. Wir haben unsere Qualitätsstandards nicht immer eingehalten, und die Kontrollinstanzen, die diese sicherstellen, haben nicht funktioniert. Für die Publikation der Artikel und die dadurch verletzten Gefühle möchten wir uns in aller Form entschuldigen.

Wir ziehen daraus unsere Lehren, damit das ein Einzelfall bleibt.



Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.