Replik – Die BaZ antwortet Veronica Schaller In einer Medienmitteilung distanziert sich Curaviva Basel-Stadt von der Berichterstattung der «Basler Zeitung». Eine Entgegnung. Markus Wüest

Veronica Schaller, Präsidentin von Curaviva Basel-Stadt. Foto: Adrian Moser

Mit einiger Überraschung hat die BaZ-Redaktion am Donnerstagnachmittag die Medienmitteilung von Curaviva Basel-Stadt zur Kenntnis genommen. Darin distanziert sich die ehemalige Basler Regierungsrätin Veronica Schaller (SP), heute Präsidentin Curaviva Basel-Stadt, vom Inhalt von Joël Hoffmanns Artikel «Die Versäumnisse des Lukas Engelberger». Entgegen der Berichterstattung der BaZ gestalte sich die Zusammenarbeit zwischen Curaviva Basel-Stadt und dem Gesundheitsdepartement «sehr intensiv und gut».Schaller führt konkret zwei Punkte an, die angeblich nicht stimmen. Punkt eins: Curaviva Basel-Stadt habe zu keinem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit negative Aussagen über die Arbeit des Gesundheitsdepartements BS oder die Zusammenarbeit gemacht.

Dazu verweisen wir auf den Artikel «‹Völlig hanebüchen›: Engelberger wehrt sich gegen Altersheim-Kritik», erschienen am 11. Juni in der «Basellandschaftlichen Zeitung». Wir zitieren: «Aber sie (Veronica Schaller, Anm. d. Red.) sagt auch: ‹Den Pflegeheimen hat man wie in allen Kantonen am Anfang der Pandemie zu wenig Beachtung geschenkt und sich primär auf die Aufrüstung der Infrastruktur in den Spitälern konzentriert. Später stellte sich heraus, dass über die Hälfte der Todesfälle Pflegeheimbewohner waren.›» Auf die Nachfrage des Kollegen von der «Basellandschaftlichen», ob das ein Vorwurf sei, wiegelt Schaller als gewiefte Politikerin zwar ab. Die Aussage steht dennoch im Raum.

Enge Zusammenarbeit

Der zweite, konkrete Vorwurf an die Berichterstattung der BaZ: «Auch hat sich der Partnerverband Curaviva Baselland gegenüber den Medien nicht zur Zusammenarbeit in Basel-Stadt geäussert.» Dazu zitieren wir hier aus dem Artikel «Weber schützt Senioren besser als Engelberger» von Joël Hoffmann vom 6. August: «Von unseren Verbänden in den Nachbarkantonen hören wir, dass sie sich eine solch enge Zusammenarbeit mit den Behörden wie bei uns wünschen.» Dies sagte Jolanda Eggenberger, stellvertretende Geschäftsführerin vom Heimverband Curaviva Baselland. Es handelt sich um ein autorisiertes Zitat.

Apropos Autorisierung der Zitate: Erstaunlich ist die Medienmitteilung von Veronica Schaller auch deshalb, weil sie Ende Juli ein längeres Gespräch mit Joël Hoffmann geführt hat und sich danach auch in der BaZ zitieren liess. Da hatte Hoffmanns Artikel über die grossen Probleme im Martha-Stift schon ordentlich Wellen geworfen. Die Präsidentin von Curaviva Basel-Stadt liess sich im Anschluss an das Telefonat mit Joël Hoffmann in der BaZ vom 3. August zitieren («Lukas Engelberger unter Zugzwang»), ohne jedoch ausdrücklich Wert darauf zu legen, dass die Zusammenarbeit mit dem GD angeblich «sehr intensiv und gut» sei.

Die Medienmitteilung von Curaviva Basel-Stadt wirft also vielmehr die Frage auf, was wohl zum Sinneswandel von Veronica Schaller beigetragen haben mag.