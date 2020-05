Heidi Mück tritt nicht an – Die Basta verzichtet auf eine Regierungsrats-Kandidatur Ursprünglich wollte die Linksaussenpartei zwei Kandidaten ins Rennen schicken: Nun schickt sie keinen. Katrin Hauser

2016 erzielte Heidi Mück für die Basta einen Achtungserfolg. Dieses Jahr verzichtet die Partei auf eine Kandidatur. Bild: Florian Bärtschiger

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Nach mehreren Stunden Mitgliederversammlung einigt sich die Basta am Montagabend darauf, «keine Kandidatin in den Regierungsratswahlkampf» 2020 zu schicken. Co-Präsidentin Heidi Mück, die 2016 einen Achtungserfolg für ihre Partei erzielte und im zweiten Wahlgang gar zu einer Gefahr für FDP-Regierungsrat Baschi Dürr wurde, ist somit aus dem Rennen.

Gleichzeitig begräbt die Linksaussenpartei ihren Traum einer Doppelkandidatur. Eigentlich wollte «Basels starke Alternative» nämlich mit zwei Anwärterinnen antreten und das Regierungsamt bei Erfolg im Jobsharing meistern. Auf dieser Idee beharrte die Partei selbst dann noch, als ein juristisches Gutachten, in Auftrag gegeben von der Staatskanzlei, zum Schluss kam, diese Idee sei «rechtlich nicht zulässig».

Tatsächlich hätten es die Namen der Basta-Doppelspitze erst gar nicht auf den Wahlzettel geschafft. Regierungssprecher Marco Greiner sagt dazu klar: «Eine Doppelkandidatur ist ungültig und kann somit in den Wahlunterlagen nicht publiziert werden.» Selbst wenn die Basta darauf gesetzt hätte, dass die Wähler die beiden Namen auf das leere Feld unter den offiziellen Anwärtern geschrieben hätten, wäre es umsonst gewesen: Diese Stimmen wären am offiziellen Wahlsonntag in der Rubrik «Ungültige» verschwunden.

Dementsprechend ernüchtert gibt sich die Basta in der Mitteilung, welche sie spät am Montagabend noch verschickt hat: «Wir brauchen kollektive Verantwortung statt Einzelmasken,

Sachzwang und Alternativlosigkeit», schreibt die alternative Linke. Die aktuelle Konstellation bei den Regierungsratswahlen lasse keinen Platz für diese Art der Politik, «denn der Machterhalt steht allseits im

Vordergrund.» Daher verzichte man komplett.

Die Idee einer Doppelkandidatur gibt die Partei nach wie vor nicht auf: «Wir werden in den kommenden vier Jahren daran arbeiten, die rechtlichen Bedingungen für eine kollektive Kandidatur zu schaffen.»

Kein Wort über die Unterstützung von Rotgrün

Unklar ist, ob die Basta die Regierungsratskandidaten von SP und Grünen unterstützen wird. Dazu hat die Partei in der Mitteilung nichts verlauten lassen. Sie schreibt lediglich: «Wir konzentrieren uns auf die Grossratswahlen und die Politik mit den Basisbewegungen – und bleiben

in der Opposition.»

Die Oppositions-Formulierung deutet darauf hin, dass die Basta keine Regierungsvertreter unterstützen will. Allzu überraschend wäre das angesichts der angespannten Stimmung zwischen SP und Basta derzeit nicht: Seitdem die Sozialdemokraten Mitte April mitteilten, eine gemeinsame Regierungsratsliste mit der Basta komme nicht in Frage, solange diese auf ihrer Doppelkandidatur beharre, ist das Verhältnis getrübt, wie Mück selbst sagte.

Ebenfalls offen bleibt die Frage, ob es eine gemeinsame Grossratsliste mit den Grünen geben wird. Schon am Dienstagabend jedoch dürfte es diesbezüglich Neuigkeiten geben, wenn die Grünen ihrerseits Mitgliederversammlung abhalten.