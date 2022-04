Automatische Öffnung abgeschafft – Baslerinnen sind frustriert, dass Sie wieder selbst den Knopf drücken müssen In Tram und Bus müssen wieder die Türknöpfe gedrückt werden. Das löst bei einigen Baslern Unmut aus. Eine Rückkehr zur automatischen Öffnung ist laut BVB ausgeschlossen. Isabelle Thommen

Beim Ein- und Aussteigen ins Tram müssen seit Freitag wieder die Türknöpfe gedrückt werden. Foto: Kostas Maros

Wir alle haben es in den letzten Tagen erlebt: Am Morgen stehen wir an der Haltestelle vor dem Tram und warten darauf, dass sich die Türen öffnen. Doch nichts geschieht. Seit der Aufhebung aller Corona-Massnahmen am 1. April müssen Passagiere schweizweit die Türen wieder per Knopfdruck öffnen.