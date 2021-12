Eine wahre Geschichte – Die Baslerin im Dienste von Sitting Bull «Die Zwischengängerin»: Der Schriftsteller Thomas Brunnschweiler widmet dem schier unglaublichen Leben der Susanna Carolina Faesch ein Buch. Markus Wüest

Der Indianerhäuptling Sitting Bull (1831–1890). Foto: PD/Wikipedia

Die Geschichte der 1844 im Kleinbasel geborenen Susanna Carolina Faesch bietet alles, was es braucht, um daraus einen grossartigen Roman zu machen: Die Frau, die im Zentrum steht, lebte ein Leben, wie es (für eine Baslerin jener Tage) ungewöhnlicher nicht sein könnte.

Susanna Carolina Faesch war äusserst intelligent, renitent, sprachbegabt, belesen, lesbisch und für ein paar Jahre unter ihrem Fantasienamen Caroline Weldon die Beraterin des Sioux-Häuptlings Sitting Bull. Auf der Rückkehr aus dem Indianerreservat in North-Dakota im Herbst 1890 zog sich ihr Sohn Christopher «Christie» eine Blutvergiftung zu und starb. In Kansas City erfuhr sie vom gewaltsamen Tod Sitting Bulls und vom Massaker bei Wounded Knee am 29. Dezember. Fast alle ihre Besitztümer gingen auf der Reise verloren, sie kehrte nach Brooklyn zurück, das ihre eigentliche Heimat geworden war, und verstarb 1921 nahezu mittellos.