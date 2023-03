«BaZ uff dr Gass» – Die Basler Zeitung-Fotowand: Hier finden Sie die Bilder von Montag und Dienstag In der BaZ-Fasnachtsredaktion am Spalenberg 45 können sich Besucherinnen und Besucher von unserem Fotografen Dominik Plüss ablichten lassen. Die Fotos gibt es online zum anschauen und herunterladen. Nina Jecker

Ein Erinnerungsfoto an die Fasnacht, geschossen vom Profi-Fotografen – das bietet die Redaktion der Basler Zeitung dieses Jahr den Besucherinnen und Besuchern unserer Pop-Up-Redaktion am Spalenberg 45. Viele haben von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht, und auch am letzten Tag der Basler Fasnacht ist Fotograf Dominik Plüss wieder vor der Fotowand im Einsatz.

Hier haben wir für Sie eine kleine Auswahl der Bilder von den ersten beiden Tagen zusammengestellt. Fotos vom Mittwoch folgen gegen Abend. Die gesamte Auswahl können Sie hier anschauen.

Der Montag: Ein Huggel und ganz viele rote Hüte

1 / 6 Ob Promi oder Binggis: Vor der Fotowand, gestaltet vom Basler Künstler Domo Löw, dürfen alle posieren. Fotos: Dominik Plüss

Der Dienstag: Jetzt kommen die Binggis

1 / 6 Fotos: Dominik Plüss

