Lukas Engelberger beschreibt die Lage als (noch) entspannt. Warum er trotzdem die vierte Impfung will und zu welchem Zeitpunkt er uns wieder die Maske verordnen würde.

Die Basler Zahlen – und wie der Gesundheitsdirektor jetzt reagieren will

Herr Engelberger, wie gefährlich ist die neue Corona-Mutation BA.5, die offenbar noch ansteckender ist als ihre Vorgängerinnen?

Die Datenlage ist noch relativ dünn, aber es gibt keine Hinweise, dass die aktuell dominanten Varianten einen schwereren Krankheitsverlauf verursachen. Fest steht, dass die Zahlen wieder steigen, auch in Basel-Stadt und auch in den Spitälern. Die Pandemie ist also nicht einfach vorbei.