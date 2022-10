«Guide Michelin» und «Gault Millau» – Die Basler Stars der Sterne-Küche Peter Knogl, Tanja Grandits, Pascal Steffen und Flavio Fermi produzieren Spitzenkulinarik – alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein Ausflug in den Himmel der Gastronomie. Sebastian Briellmann

Projektion der Perfektion: Ist das noch Essen, oder ist es schon Kunst? Foto: zvg

Ist das noch Essen?

Oder ist es Vollendung, dem Irdischen fast schon entschwunden, die Erfüllung einer Fantasie?

Die Sterneküche, das Nonplusultra in der Gastronomie, fasziniert die Menschen auf der ganzen Welt (auch solche, die gar kein Interesse an einem Besuch in einem solchen Tempel der Gastronomie haben). Aber diese Produkte. Diese Teller. Diese Kunst.

Sie ist Basis für Spielfilme, Quotenschlager für Medien. Kein Wunder. Sie verkörpert eine Projektion der Perfektion. Eine Wunschwelt, ein Wunschtraum vielleicht eher. Aber einer, den wir gern träumen, mit vor kulinarischen Gelüsten triefendem Mund, wenn zum Beispiel die Mega-Erfolgsserie «Chef’s Table» auf Netflix läuft. Da wird der Appetit auch dann von neuem angeregt, wenn man gerade sein Znacht eingenommen hat …

Es gibt, natürlich, auch in dieser Welt eine Schattenseite. Chefs, die freiwillig auf ihre «Guide Michelin»-Sterne und «Gault Millau»-Punkte verzichten, weil sie wieder freier kochen wollen. Suizide gar, weil die Bewertung tiefer ausgefallen ist als erwartet, weil der Drang nach dem «immer mehr», dem «immer besser» den Schuldenberg hat anwachsen lassen.

1 Basler Glanz

Dieser Druck ist im beschaulichen Basel in diesen Tagen nicht wirklich spürbar, natürlich ist er das nicht. Vergangenen Montag hat der «Guide Michelin», dieser mächtige Restaurant- und Hotelführer, seine jährliche Selektion bekannt gegeben, Sterne verteilt, Sterne einkassiert.

Und Basel hat: überzeugt.

Das Cheval Blanc von Chef Peter Knogl behält seine drei Sterne. Das Stucki von Tanja Grandits behält seine zwei. Für das Roots von Pascal Steffen gibts eine Verdoppelung, von einem auf zwei, und der Ackermannshof von Flavio Fermi holt in seinem ersten vollen Jahr auch gleich den Stern. (Auch das Bel Etage des Teufelhofs behält seinen einen Stern.)

Eine Stadt erstrahlt unter einem hell glitzernden Firmament.

2 Prominente Lockerheit

Das alles kann nicht einfach so passieren, nicht einfach auftauchen wie eine Sternschnuppe am Himmel; Kochen auf Gourmetniveau ist einer der anstrengendsten Berufe, wenn nicht physisch, dann sicher psychisch.

Der Druck ist gigantisch in diesem ganz speziellen kleinen Kosmos, an einem Ort, wo das Beste gerade gut genug ist (und man sich fragt, die physikalischen Gesetze bedenkend, wie man das Beste überhaupt noch besser machen kann).

Wie soll, ja wie kann das gehen?

Antworten liefern jene, die es wissen müssen. Knogl, Grandits, Steffen, Fermi. Alle total erfolgreich, alle total unterschiedlich.

Und alle in diesen Tagen: total entspannt.

Aber sie wissen selbstverständlich auch, in welcher Hochleistungsbranche sie daheim sind, Anforderungslevel: Oberste Hubraumklasse, wer da schwächelt, ist schnell weg.

«Keine Ahnung, woher ich das habe»: Tanja Grandits. Foto: Dominik Plüss

Tanja Grandits (52) muss das vielleicht weniger kümmern als andere, zumindest vermittelt sie diesen Eindruck. Zehnmal zwei Sterne in Folge: «Schöne Auszeichnung.» Verlustängste: keine. «Sorge oder gar Angst, dass uns etwas weggenommen wird: Die habe ich nie.» Sie verspüre deswegen keinen Druck, weil sie beim Ausführen ihres Berufs eine Leichtigkeit empfinde, «und diese habe ich glücklicherweise immer schon gehabt, bereits zu Beginn meiner Karriere». Eine Grundsicherheit und Grundzufriedenheit auch, sagt sie – «keine Ahnung, woher ich das habe».

Nicht hadern: Das sei wichtig, sagt sie: «Würde ich mich immer fragen: Hätte ich nicht jenes noch machen sollen? Könnte ich nicht auch noch dieses versuchen? Das käme nicht gut. Man muss auch mal eine falsche Entscheidung akzeptieren können.»

Freiheit im Denken.

Nur so gelingt, was auch Grandits erreichen muss: ein volles Restaurant, zufriedene Gäste – dank kreativem Kochen. Sie sagt: «In einer Küche herrscht zwar eine gewisse Bestimmtheit, aber mehr nicht; herrscht zu viel Druck, passieren viel mehr Fehler, wäre die Motivation viel tiefer. Man ist ja so viele Stunden mit dem Team zusammen: Da kann ich auch nicht wie ein Nervenbündel herumbrüllen – und gleichzeitig von den anderen verlangen, dass sie nett zueinander sein sollen.»

«Tolle Herausforderung»: Peter Knogl. Foto: zvg

Aber Druck muss auch nichts Schlechtes sein. Sagt Peter Knogl. Und er muss es wissen. Zum achten Mal in Folge holt Knogl (54) drei Sterne (nur drei weitere Restaurants spielen in derselben Liga). Nichts weniger ist akzeptabel. Drei Sterne für Knogl? «Pflicht.» Aber das «Guide Michelin»-Ranking? «Kein Druck, sondern eine tolle Herausforderung.»

Muss man auch zuerst einmal hinkriegen, diese Lockerheit.



3 Grosse Rechnerei

Okay, liesse sich jetzt vielleicht einwenden. Knogl, Grandits: Stars der Branche. Selbstbewusst, erfahren, in sich ruhend. Irgendwann gewöhnt man sich vielleicht ja tatsächlich an die Erwartungshaltung, die von aussen auf einen einprasselt. Und es hilft sicher auch, dass sowohl beim Cheval Blanc, das zum Hotel Les Trois Rois gehört, und beim Stucki im Notfall auch ein Mäzen, eine Mäzenin das Überleben sicherten.

Aber es gibt auch das Roots und den Ackermannshof, die wirtschaftlich rentieren müssen. Da ist der Druck dann vielleicht nicht kleiner, aber sicher präsenter, in Erinnerung gerufen bei jeder Rechnung, die zu bezahlen ist …

«Unsere Rechnung muss aufgehen»: Pascal Steffen. Foto: Nicole Pont

Steffen (36), der Chef im Roots, spricht denn auch davon, dass es existenziell gewesen sei, dass man zu Beginn gleich Spitzenbewertungen geholt und auch gehalten habe. Er sagt: «Unsere Rechnung muss aufgehen. Darum machen mich die Auszeichnungen noch mehr stolz, weil wir weder einen Mäzen oder Sponsor haben. Wir müssen Wirtschaftlichkeit gewährleisten, jeden Monat von neuem. Sonst haben wir schnell ein Problem.»

«Ein Stern war das Ziel»: Flavio Fermi. Foto: Thomas Egli

Und Fermi, nur wenig älter, der in der Osteria Tre in Bubendorf bereits acht Jahre lang einen Stern gehalten hat, sagt: «Als wir das Konzept für den Ackermannshof erstellt haben: Da ist es schon die Idee gewesen, wieder auf Gourmetniveau zu kochen. Das wird der Geschichte dieser historischen Gemäuer auch gerecht. Es ist elegant, aber dennoch rustikal, kurz: Es hat Charme. Und deshalb: Ja, ein Stern war das Ziel.»

Und er sagt auch, und das zeigt den Ehrgeiz dieser Virtuosen in der Küche ganz gut auf: «Die Sterneküche hat mich bekannt gemacht. Und da ich Spass an dieser habe, kann ich auch offen sagen: Mit einer Spaghetteria wäre ich wohl nicht glücklich geworden.»

Was Fermi damit auf sich nimmt, da er nun auch Teilhaber des Restaurants ist, ist nicht gerade easy going: «In der Schweiz ist es möglich, auf unserem Level selbsttragend zu sein, das schon. Aber das bedeutet: Wir müssen jede Woche knallhart kalkulieren, sonst wirds schnell eng. Und man muss auch ehrlich sein: So lukrativ wie eine Pizzeria wird es nie werden.»

Nicht umsonst hört man in unschöner Regelmässigkeit von Gourmetrestaurants, die pleitegehen oder wegen mangelnder Erfolgsaussichten aufgeben müssen. In der letzten Woche war der tiefe Fall des deutschen Spitzenkochs Alfons Schuhbeck ein Hauptthema in den Medien – er hat über Jahre seine Kassensysteme manipuliert und damit Steuerhinterziehung begangen. Das hat er vor Gericht zugegeben.

Es überrascht also nicht, was Fermi sagt: «Bei Dreisternhäusern braucht es meistens Mäzene oder eine Querfinanzierung durch andere Dienstleistungen eines Unternehmens.» Und auch Peter Knogl sagt: «Am Anfang ist sicherlich ein Investor nötig. Aber über die Jahre ist es durchaus möglich, gewinnbringend zu wirtschaften. Im Cheval Blanc erwirtschaften wir ein positives Betriebsergebnis.»

4 Schweizer Barrikaden

In anderen Ländern ist das anders, in den USA zum Beispiel, wie der bekannte französische Koch Jean-Georges Vongerichten kürzlich gesagt hat. In New York etwa ist es ganz normal, dass ein Tisch pro Abend zweimal besetzt wird. Der erste deckt die Kosten, der zweite macht den Gewinn. Diese Geschichte erzählt Flavio Fermi. Und er sagt: «In der Schweiz kannst du das natürlich keinem Gast erklären, er ginge auf die Barrikaden: teurer Wein, teures Essen. Start um 17.30 Uhr, aber um 20.30 Uhr schmeisst man dich raus. Das funktioniert vermutlich nicht.»



Auch in Asien kann ein Dreisternrestaurant eher selbsttragend funktionieren. Der Grund: Die Lohnkosten sind viel niedriger, also hat man mehr Manpower. Und dann holt man es mit dem Preis raus, sagt Fermi: «Ob in Singapur oder London: Auf diesem Level sind die Preise überall gleich hoch. Deshalb kann es rentieren.»

Mit diesem Vorwissen: Wie sehr soll man in der Schweiz überhaupt zur Jagd blasen, auf «Guide Michelin»-Sterne, auf «Gault Millau»-Punkte?

Weil es von innen kommt, intrinsisch motiviert ist. Die Aufsteiger, Steffen und Fermi, sprechen ja davon, dass die Auszeichnungen ein Ziel sind, auch wenn das mehr Druck bedeutet. Es ist spürbar: Es gelte, eine Balance zu wahren, ja nicht zu «verbissen» zu agieren, sagt Steffen, denn planen lässt sich das natürlich nicht. Und Fermi sagt: «Ich kann und will doch nicht mein Team peitschen, bis es kaputtgeht – nur um mein Ego zu streicheln, etwa in Form eines zweiten Sterns. Wir haben einen natürlichen Ehrgeiz, klar, aber erzwingen kann man nichts.»

Aber eben, da winkt auch das Renommee, die Anerkennung, der Ruhm. Man muss wohl sehen, wie es ist. Die Sterne, die Punkte: Sie sind dafür notwendig. Oder wie es Peter Knogl sagt: «Guide Michelin» und «Gault Millau» sind der Massstab, weltweit. Und drei «Michelin»-Sterne wie ein «Olympiasieg», da dies nur den wenigsten gelingt. «Ohne diese Restaurantführer hätte unser Job nicht seine Bedeutung und den Stellenwert erlangt, den er heute hat. Bewertungen sind fundamental für unseren Erfolg: Sie bringen Business und Reputation sowie grosse Bekanntheit.»

Noch Fragen?



5 Mythos Geheimrezept

Ja, klar. Wie wird man überhaupt Sternekoch? Lässt sich das planen? Gibt es Vorgaben – bestimmte Menüs, bestimmte Kreationen –, von denen die Chefs wissen, dass sie von den Testern besonders gern gesehen werden?

Tanja Grandits sagt: nein. «Es gibt kein Geheimrezept, und das ist auch gut so. Nur wer seinen Stil entwickelt, authentisch ist, hat eine Chance. Sehen Sie: Dieses Jahr haben wieder rund dreissig neue Chefs einen Stern bekommen, alle individuell – teils mit sogenannt normaler Küche. Es braucht nicht mal mehr Silberbesteck dafür. In Asien hat ein Streetfood-Lokal mit Chicken Rice einen Stern erhalten.»

Alles geht, alles möglich heutzutage?

Vielleicht schon, wie Grandits’ Beispiel nahelegt, aber warum genau ein Lokal eine Auszeichnung bekommt (oder eben nicht): Das bleibt im Verborgenen. Pascal Steffen hat zumindest eine Ahnung, warum er neu zwei Sterne erhalten hat: «Ich weiss nur, was ungefähr wichtig ist für den «Guide Michelin»: Qualität und Eigenständigkeit. Eine eigene Handschrift, mit dem Gemüse im Vordergrund, würde ich uns auch attestieren. Dass es nun für den zweiten Stern gereicht hat, liegt sicher daran, dass wir feiner geworden sind, sicherer auch.»

Das sind keine schlechten Erklärungen, aber sie müssen vage bleiben, weil eben: Wer kennt schon die Wahrheit?

Einen interessanten Ansatz hat Flavio Fermi. Bei den Eckpfeilern stimmt er seinen Kollegen zu (Handschrift!). Aber er sagt auch: «Obschon sich daran die Geister scheiden und es vom ‹Guide Michelin› für den Stern nicht offiziell verlangt ist: Auch das Ambiente, der Service sind für mich enorm wichtig. Wird man unhöflich empfangen, ist die Laune bereits getrübt, und das Essen schmeckt wohl auch nur noch halb so gut.»

Darum weiss er auch, zumindest «ungefähr», was er tun müsste, wollte er einen zweiten Stern erkochen. Der Menüablauf müsste noch ein bisschen schlanker, klarer sein. Das heisst: Die Speisen noch ein wenig eleganter, fokussierter anrichten – und ein bisschen mehr Geschichte und Philosophie reinbringen. Es ist wie bei der Zeitung. Fermi sagt: «Wir sprechen da von Storytelling. Ich könnte mit meinem italienischen Background noch mehr recherchieren und genauer begründen, warum ich welches Produkt von welchem Ort ausgewählt habe. Es ist, schliesslich, eine Frage der Präzision, der Details.»

Geld darauf wetten würde er aber wohl auch nicht. Darum stimmt es für ihn aktuell so, wie es ist: «Mir ist auch das Überkandidelte nicht so nah. Aber, und das muss ich klar sagen: Eine Garantie gibt es nicht. Es gibt Chefs, die rennen ein Leben lang dem zweiten Stern hinterher – obschon sie sensationell kochen können …»



Dieses Ungewisse macht wohl auch die Faszination aus, verleiht den einflussreichen Restaurantführern das Magische, macht die Branche geheimnisvoll, manchmal, so der Eindruck, fast sagenumwoben.

Nennt sich gutes Marketing. Und hat schon immer funktioniert …

6 Berufung, nicht Beruf

Die Fragen, die sich aber noch stellen: Wenn man Teil dieses exklusiven Zirkels ist (oder es werden will), was muss man da berücksichtigen, wie muss man auftreten, kochen? Und, persönlich, als Mensch: Was muss man dafür opfern?

Peter Knogl, der Mann auf der höchsten Spitze, sagt, dass der «Guide Michelin» einem alle Möglichkeiten lasse, aber die Eigenständigkeit, «diese muss man sich verdienen». Entweder es passt – oder es passt nicht …

Dafür investiert man vieles, Knogl sagt: «Die Arbeitszeiten darf man da nicht rechnen. Natürlich opfert man einen Teil seines Privatlebens und seiner Freizeit dafür. Das Investment in Arbeitszeit und Produkte ist enorm.» Es ist kein Beruf im eigentlichen Sinn, sondern «eine Passion», eine «Lebensaufgabe, wenn man so will». Dafür begeistert man Menschen, Tag für Tag macht man sie glücklich, «und das ist etwas sehr Schönes».

Tanja Grandits kann diesen Worten folgen; auch sie hat nicht das subjektive Empfinden, dass sie je etwas hätte opfern müssen wegen ihrer Karriere: «Das ist mein Leben, ich trenne das nicht. Ich habe eine wunderbare Tochter, mit der ich im selben Haus wohne, wo ich arbeite. Ich bin darüber hinaus Köchin, Unternehmerin und Buchautorin. Das alles fliesst zusammen.»

Sie steht um 5.45 Uhr auf und geht spätabends zu Bett – «dazwischen hat vieles Platz, glauben Sie mir». Und mittlerweile kann sie sich auch Sachen rausnehmen, um Freiheiten zu schaffen.

Auch die jüngere Generation fühlt sich nicht eingeengt von der Sterneindustrie – und hier, das muss man sagen, hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren. Flavio Fermi sagt: «Es gibt Trends, die unverkennbar sind. Und die in der Sterneküche das Konservative etwas aufbrechen. Wer einen Stern will, muss nicht mehr zwingend einen Sommelier haben oder schwere weisse Tischtücher. Es braucht nur noch jemanden, der verdammt gut kocht.»

Zum Beispiel jenes Sterne-Streetfood-Lokal in Singapur, das Tanja Grandits erwähnt hat. Und Fermi kann auch noch etwas anderes erzählen: «In Bangkok – das ich gut kenne, weil ich dort gelebt habe – isst man in der Regel sehr gut, aber die Köchin Jay Fai sticht noch heraus, weil sie überragend kocht, sensationelle Produkte nutzt. Sie hat den Stern verdient. Das Chicken Rice dagegen habe ich auch probiert in Singapur. Das fand ich sehr gut, aber nicht so viel anders als anderes. Dafür stimmt der Preis. Mein Bier hat mehr gekostet …»

7 O tempora, o mores?

Es passiert also etwas in der Branche, sie lockert sich auf – und auch die Wünsche der Gäste verändern sich. So ist es irgendwie stimmig, sind sie alle anders: Knogl, Grandits, Steffen, Fermi.

Knogl etwa weiss natürlich, dass vegetarisches und veganes Essen im Trend liegt, er findet das auch «legitim», ist aber «kein Fan» davon: «Ich liebe Fisch, Fleisch und Krustentiere.» Es gebe aber kein richtig oder falsch, sagt er, und Knogl hat es auch nicht nötig, irgendwelchen Moden hinterherzujagen. Darum sagt er: «Meinem Stil bin ich immer treu geblieben. Ich bin kein Trendsetter. Meine Überzeugung ist, dass die klassische Küche wie die klassische Musik bestehen bleibt und alle temporären Trends überleben wird. Gute Küche, guter Geschmack – zeitlos.»

Das wird manchem Gast guttun, diese Worte: O tempora, o mores!

Aber das Schöne an gutem Essen ist ja, dass es für jeden etwas dabei hat. Pascal Steffen sagt zum Beispiel: «Das Thema Nachhaltigkeit kommt in der Sterneküche immer mehr an. Das geht über das Essen und Food-Waste hinaus. Es geht um eine gesamthafte Nachhaltigkeit der Produkte: über den Mitarbeiter, die Verpackungen, Reste, Entsorgung. Da hat beim ‹Guide Michelin› ebenfalls ein Umdenken stattgefunden.»

Dass vor allem fleischlose Menüs immer beliebter werden, merkt auch Tanja Grandits: «Es wird auch viel mehr vegetarisch gegessen. Von 100 Gästen bestellen bei uns durchschnittlich 20 bis 25 ein fleischloses Menü. Darin sind wir auch gut, haben früh darauf gesetzt.» Aktuell kämen viele, vor allem Frauen, wegen ihres vegetarischen Kochbuchs, das letztes Jahr erschienen ist und sich über 50’000-mal verkauft hat. Sie kochen die Gerichte nach und wollen dann auch mal das Original versuchen.

Und Flavio Fermi glaubt: «Von äusseren Einflüssen bleibt die Spitzenküche ziemlich verschont. Wer etwas ändern will, tut dies aus intrinsischen Gründen – wie ich in diesem Jahr, da das Menü nun mit ganz wenig Fleisch auskommt. Ich habe das getan, weil mich die Hauptspeisen bei der Komposition immer mehr gelangweilt haben. Immer das Filet vom Rind, vom Kalb. Darum mache ich nun mal etwas anderes, setze vermehrt auf Fisch und Meeresfrüchte.»

Jeder also, wie er mag, ohne Einschränkungen, ohne Grenzen sowieso; logisch, bei diesen Meistern ihres Fachs. Nur etwas sei nicht mehr vermittelbar, sagt Fermi schmunzelnd: «In der Schweiz musst du nicht mit Pferdefleisch oder Froschschenkeln kommen. Da hätte ich nach kurzer Zeit wohl keine Fans mehr.»

Am Ende, ganz seriös, ist es wohl so, wie es Pascal Steffen formuliert. Sie alle nehmen ihre Gäste mit auf eine «kulinarische Reise», während dieser sie «ihr handwerkliches Können» zeigen können. Und da dieses herausragt, ist eine solche Reise eben mehr als ein Essen.



Es ist eine Vollendung, dem Irdischen fast schon entschwunden, die Erfüllung einer Fantasie.



