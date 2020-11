Wegen potenzieller Gefahr – Die Basler Stadtgärtnerei will 181 geschützte Bäume fällen Der Kanton hat den Baumbestand auf öffentlichem Grund geprüft und will insgesamt 266 Bäume ersetzen. Darunter sind auch viele alte Exemplare. Sie sollen Jungbäumen weichen, die im wandelnden Klima bestehen können. Robin Rickenbacher

Bäume gehören zur Stadt dazu – nun sollen einige von ihnen, die schon lange stehen, gefällt werden. Foto: Nicole Pont

Die Basler Stadtgärtnerei hat die Bäume, die in der Stadt auf Allmend stehen, einer genauen Prüfung unterzogen, wie einem Communiqué vom Dienstag zu entnehmen ist. Rund 26‘700 Bäume wurden dabei auf Krankheiten und Standsicherheit geprüft. Dabei fiel den Behörden grundsätzlich auf, dass die Klimaveränderung den Bäumen zusetzt. Dies hat auch Folgen für den urbanen Baumbestand: Insgesamt 266 Bäume stehen laut Behörden nicht mehr stabil; Kronenteile von einigen Exemplaren drohen, abzubrechen, andere Bäume weisen kein Entwicklungspotenzial auf. Seit einigen Jahren fallen diese Kontrollen gemäss Behörden zunehmend intensiver aus. Die Bäume reagierten auf die vergangenen Trockenjahre vermehrt mit Problemen, was die Baumkontrolle anspruchsvoller und aufwendiger mache.

Auffallend ist dabei, dass von den Bäumen, die gefällt werden sollen, ganze 181 geschützt sind. Aufgrund von Schädlingsbefall, Fehlentwicklung oder Absterben von Kronenteilen werden diese als «potenziell gefährlich» eingestuft. Die Bäume könnten bei einem nächsten Sturm knicken und so Schaden anrichten oder Personen verletzen. Um kein Risiko einzugehen, will die Stadtgärtnerei diese Bäume im kommenden Januar entfernen und sie im kommenden Frühjahr oder Herbst – möglichst an gleicher Stelle – durch einen Jungbaum ersetzen, wie es in der Mitteilung heisst. Da das Entfernen bewilligungspflichtig ist, werden die Bäume entsprechend publiziert.

An der Wanderstrasse sollen japanische Pagodenbäume verschwinden Foto: Google Maps

Eine besondere Situation stellt sich derweil an der Wanderstrasse: Hier wachsen sechs grosse, schöne japanische Pagodenbäume, auch Schnurbäume genannt. Leider sind ihre weit ausladenden Kronen gemäss Stadtgärtnere bruchgefährdet. In den letzten Monaten sei es bereits zu einzelnen Astbrüchen gekommen, bei denen zum Glück niemand zu Schaden kam. Um diese Baummonumente nicht ganz entfernen zu müssen, beantragt die Stadtgärtnerei, die Baumkronen mittels Kappschnitt zu entlasten. Durch die Entfernung von 30-40% der Kronen wird deren Gewicht und damit auch das Bruchrisiko deutlich reduziert. Dieser massive Eingriff in das Kronenvolumen ist nur bei wenigen Baumarten möglich und soll dem Erhalt dieser wertvollen Bäume dienen.

Diese grossen Bäume sollen verschwinden Infos einblenden Ganze 181 geschützte Bäume sollen aus der Stadt verschwinden. Darunter gibt es einige, die schon seit langer Zeit stehen. Hier sind einige Beispiele: Gewöhnliche Scheinakazie an der St. Alban-Talstrasse, 204 Zentimeter Durchmesser

Spitz-Ahorn im Schützenmattpark, 208 Zentimeter Durchmesser

Japanischer Pagodenbaum an der Wanderstrasse, 240 Zentimeter Durchmesser

Gemeine Rosskastanie auf dem Helvetiaplatz, 185 Zentimeter Durchmesser

Kanada-Pappel beim Wiesendamm, 335 Zentimeter Durchmesser

Götterbaum an der Kasernenstrasse, 267 Zentimeter Durchmesser Die ganze Liste ist unter www.stadtgaertnerei.bs.ch/baumerstatz einsehbar.

Die geschützten Bäume, die gefällt werden sollen, werden am Mittwoch im Kantonsblatt publiziert. Es handelt sich dabei um Bäume mit einem Umfang über 90 cm respektive über 50 cm, je nach Baumschutzgebiet sowie noch kleinere Ersatzbäume von geschützten Bäumen. Allfällige Einsprachen müssen dabei schriftlich ans Bau- und Gastgewerbeinspektorat erfolgen.