Gymnasialquote steigt wieder – Die Basler Schülerinnen und Schüler wollen partout ans Gymnasium Dass der Basler Erziehungsdirektor strengere Noten angeordnet hat, nützt nichts. 37 Prozent der Sekundarschulabgänger beginnen nach den Sommerferien das Gymnasium. Die Forderung nach Aufnahmeprüfungen wird laut. Leif Simonsen

Hirnen statt büezen. Die Basler Jugendlichen (hier Bäumlihof-Schüler) betrachten das Gymnasium noch immer als Königsweg. Foto: Roland Schmid

Es ist Conradin Cramers (LDP) grösste Mission als Basler Erziehungsdirektor: Er will die Gymnasialquote senken. Zu viele Jugendliche entscheiden sich in diesem Kanton fürs Gymnasium, bleiben entweder schon vor der Matur hängen oder dann im Studium. Cramer führte deswegen vor drei Jahren den sogenannten Notendeckel an den Sekundarschulen ein – Klassen dürfen in den einzelnen Fächern maximal einen Fünferschnitt im Zeugnis haben. Dazu verschärfte er die Aufnahmebedingungen für den P-Zug an der Sekundarschule, der zum Übertritt ans Gymnasium berechtigt. Neu zählt in der sechsten Primar jeweils nur das schlechtere Zeugnis.

