Jetzt kommt Coronaman – Die Basler Polizei ruft einen Superhelden zur Hilfe Zum Schulstart dachte sich die Kantonspolizei Basel-Stadt etwas Besonderes aus: Einen Superhelden, der die Schüler an Hygiene und Mindestabstände erinnert. Katrin Hauser

«Zum Teufel mit Bussen, Ermahnungen und Deeskalation – was es in einer Krise wirklich braucht, ist ein Superheld!» Dieser Gedanke ist wohl so oder in ähnlicher Form der Social-Media-Abteilung der Basler Polizei gekommen. Am Samstag publizierte sie auf Instagram ein Video, das sich von allem unterscheidet, was bisher von der Basler Polizei in den sozialen Medien gezeigt worden ist.

Die Atmosphäre zu Beginn des Videos ist geradezu apokalyptisch. Mit dramatischer Musik hinterlegt, ertönt die Stimme des Erzählers: «Wir schreiben das Jahr 2020. Der 11. Mai. Schulstart. Das Virus existiert immer noch. Doch bei der Prävention wurde ein Held erschaffen: Coronaman.» Ein blonder Superheld, gekleidet nach dem Vorbild des Supermans, tritt in Erscheinung. Zunächst macht er einen respekteinflössenden Eindruck. Grimmig schnürt er sich Schuhe, zurrt sich die Maske fest und sieht in die Ferne. Schon in der nächsten Szene jedoch, in der er sich das Superman-Höschen am Po zurechtrückt, wird er zur sympathischen Kumpelfigur.

Coronaman wurde von der Basler Polizei geschaffen, um den Schulstart am 11. Mai zu beaufsichtigen. Seine Mission: Die strikte Einhaltung der BAG-Hygienevorschriften. Seine Superkraft: Desinfektionsmittel en masse. Er ist zur Stelle, wenn ein Schüler in die Hände statt die Ellenbeuge niesst. Er sorgt dafür, dass die Kinder den Abstand zu den Lehrern einhalten. Er verhindert gefährliches Teilen von Massstäben und springt dazwischen, wenn einer höchst BAG-unkonform vom Brötchen seines Sitznachbars ein Stück abbeissen will. Er schleudert dem erkälteten Jungen in Reihe zwei ein Päckchen Taschentücher zu. Er ist Coronaman, der Basler Held im Kampf gegen das Virus.