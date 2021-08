Bilanz der Regionalen bei Olympia – Die Basler Olympioniken enttäuschen in Tokio Verzicht, Sperre, frühes Aus: Sieben Sportler aus der Region waren für die Olympischen Spiele selektioniert worden, überzeugen konnte keiner. Fabian Löw

Hochspringerin Salome Lang blieb in Tokio unter ihren Möglichkeiten – so wie alle Basler Olympioniken. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

1,86 Meter – vor fünf Jahren war diese Höhe für Salome Lang ein grosser Erfolg. Als 18-Jährige knackte sie damit den Schweizer U-20-Rekord. 2021 in Tokio aber ist dieser Wert eine Enttäuschung. Die inzwischen 23-jährige Hochspringerin der Old Boys ist in diesem Sommer bereits 11 Zentimeter höher geflogen, hat den Schweizer Rekord gleich zweimal verbessert. Mit einer ähnlichen Höhe hätte sie sich in der Nacht auf Donnerstag problemlos für den Olympia-Final qualifiziert. 1,86 Meter aber reichten nicht. Und so wird Lang ohne Erfolgserlebnis in die Schweiz zurückkehren – wie alle Basler Olympioniken.

Noch bevor die Spiele von Tokio eröffnet wurden, war die Basler Delegation bereits geschrumpft. Roger Federer hatte verletzungsbedingt auf Olympia verzichtet, Alex Wilson war wegen mutmasslichen Dopings gesperrt worden. So blieben der Region nur noch fünf Sportler, die nach Japan reisten. Zum Vergleich: In Rio 2016 gingen neun Basler an den Start.

Tränen bei Max Heinzer

Benjamin Steffen und Max Heinzer, die Degenspezialisten der Fechtgesellschaft Basel, waren damals auch schon dabei. Steffen schrammte in Brasilien als Vierter nur ganz knapp an einer Medaille vorbei. In Tokio war er davon weit entfernt. Der 39-Jährige scheiterte im Einzel bereits in der 2. Runde, für Heinzer war der Wettkampf nach den Achtelfinals zu Ende. Zweite Chance: Team-Wettbewerb. Doch dort waren die Medaillenträume bereits nach der 1. Runde vorbei. In Erinnerung bleiben keine grossen Momente auf der Fechtpiste, sondern Interviews, in denen Heinzer sich unter Tränen bei seinem Sohn entschuldigt, weil er die versprochene Medaille nicht nach Hause bringen wird, und Steffen schwer enttäuscht versucht zu erklären, wie er gegen Südkorea als Schlussfechter den Vorsprung noch aus der Hand geben konnte.

Auch für Silvan Wicki (26) war Olympia nach dem ersten Auftritt bereits vorbei. Der Basler Sprinter verpasste über 100 Meter den Einzug in den Halbfinal. Mit 10,28 Sekunden blieb er 17 Hundertstel über seiner Bestzeit. «Das Rennen kann ich in die Tonne treten», bilanzierte Wicki. Ähnlich enttäuscht zeigte sich Jason Joseph. Der 22-jährige Hürdensprinter des LC Therwil qualifizierte sich über 110 Meter Hürden zwar souverän für den Halbfinal. Sein Ziel aber, den Einzug in den Lauf um die Medaillen, verpasste er deutlich. 13,46 Sekunden benötigte er, 13,32 Sekunden hätte es für den Final gebraucht. Eigentlich hätte der U-23-Europameister diese Zeit in den Beinen gehabt. Das sieht auch Joseph selbst so: «Ich bin brutal enttäuscht, den Einzug in den Final hätte ich schaffen müssen.»

Die letzte Baslerin im Einsatz, Salome Lang, zeigte sich bei SRF nach dem Wettkampf zwar gefasst und erzählte, dass sie sich fest vorgenommen hatte, nach dem Wettkampf nicht traurig zu sein, egal was passiert. Trotzdem hatte sie nach der verpassten Finalqualifikation ein paar Tränen vergossen. Sie stehen sinnbildlich für den Auftritt der Basler Olympioniken in diesem Sommer.

