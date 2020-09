Proteste in der Innenstadt – Basler Klimajugend streikt wieder Hunderte Jugendliche haben sich am Freitag zu einer Kundgebung auf dem Münsterplatz versammelt. Gemäss Basler Verkehrsbetrieben kann es wegen Protestmärschen zu Störungen im Verkehrsnetz kommen. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Mehrere hundert Klimademonstranten haben sich am Freitagnachmittag zu einem Sit-in auf dem Münsterplatz getroffen. Foto: Simon Bordier

Unter dem Stichwort «Klimastreik Schweiz» wurde in den sozialen Medien zu Kundgebungen für eine klimafreundlichere Politik aufgerufen. Dem Aufruf sind in Basel mehrere hundert Personen, vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, gefolgt: Sie trafen sich am frühen Freitagnachmittag auf dem Münsterplatz. Schätzungsweise etwa 500 Menschen haben dort zu einem Sitzstreik zusammengefunden.

Zu Beginn der Kundgebung haben die Organisatoren – namentlich die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 – die Einhaltung der Covid-Hygieneregeln wie Social Distancing und das Maskentragen angemahnt. Anschliessend wurde die Klimapolitik in der Region angeprangert: Der Kanton Basel-Stadt besitze eine Regierung mit rot-grüner Mehrheit, doch diese habe bisher klimapolitisch zu wenig unternommen. Ein Redner warf ihr «Totalversagen» vor. Denn weiterhin werde Standortförderung zugunsten des Euro-Airport Basel-Mulhouse unternommen; man wolle den hiesigen Flughafen offenbar möglichst attraktiv halten.

Auf die Ausrufung des Klimanotstands in Basel-Stadt seien kaum konkrete Massnahmen erfolgt, beklagen Teilnehmer des Klimastreiks, Foto: Simon Bordier

Auch Projekte wie die geplante Osttangente Basel oder der Bau des Hafenbeckens 3 zeigten, dass es der Politik mit der Umsetzung ambitionierter Klimaziele nicht ernst sei. Aus diesem Grund habe man die Klimagerechtigkeitsinitiative 2030 lanciert, erklärte der Redner.

Auf der einschlägigen Homepage heisst es dazu: «Letztes Jahr hat der Basler Grosse Rat den Klimanotstand ausgerufen, aber konkrete Taten sind kaum erfolgt. Mit der Klimagerechtigkeitsinitiative fordern wir, dass endlich angemessen auf die Klimaerhitzung reagiert wird! Dazu ist die globale Temperaturerhöhung auf maximal 1.5 Grad Celsius zu begrenzen. Und darum gehört das Ziel netto null Treibhausgasemissionen bis 2030 und Klimagerechtigkeit in unsere Verfassung..»

Nach dem Sit-in auf dem Münsterplatz zogen die Demonstranten Richtung Marktplatz weiter. Foto: Dominik Plüss

Die anwesenden Klimastreikenden auf dem Münsterplatz wurden gebeten, das Anliegen zu unterstützen sowie Angehörige darauf aufmerksam zu machen. Man müsse ein Netzwerk aufbauen. Auf dem Münsterplatz wurden Unterschriften gesammelt. Nach 15 Uhr zogen die Demonstranten über die Freie Strasse Richtung Marktplatz weiter. Laut BVB war wegen des Demonstrationsmarsches am Freitagnachmittag mit Störungen im öffentlichen Verkehrsnetz zu rechnen. Gemäss SDA endete die unbewilligte Demonstration am Nachmittag auf dem Messeplatz.