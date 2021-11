Umfrage zu Klybeck-Plänen – Die Basler fürchten sich vor einer zweiten Erlenmatt

Was halten die Menschen vom Konzept zur Umgestaltung des ehemaligen Ciba-Werksgeländes in ein neues Stadtquartier? Ein Blick in die Protokolle einiger Mitspracheveranstaltungen zeigt: Die Sorge vor übermässiger Verdichtung ist gross.