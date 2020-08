Eine Fasnacht mit Mundschutz oder Plexiglasscheiben? Nein danke. Foto: Pino Covino

Alle denken es, doch offen zugeben will es keiner: Die Basler Fasnacht kann unter den gegebenen Umständen im Jahr 2021 nicht stattfinden. Nicht nur steigen die Fallzahlen in der Schweiz wieder konstant im dreistelligen Bereich, als Kanton des obersten Gesundheitsdirektors im Lande, Lukas Engelberger, scheint Basel auch noch als Vorzeigekanton herhalten zu müssen. Die Einführung der 100er-Regel für Clubs, Bars und Restaurants, die Maskenpflicht in den Läden – so sinnvoll diese Massnahmen auch sind, zeigen sie auch klar, worauf das Basler Gesundheitsdepartement setzt: auf Vorbeugung.