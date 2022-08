Wird die Freie Strasse nach Ende der Umgestaltung den Baslerinnen und Baslern gefallen – mit Sonnensegeln und mobiler Begrünung? Foto: Nicole Pont

Wer in den letzten Wochen durch die Freie Strasse spaziert ist, musste nicht nur einen Slalomlauf durch die Baumaschinen und Absperrungen hinlegen, sondern auch einen Hitzeschock über sich ergehen lassen. Zeitweise wurden hier Temperaturen über 40 Grad gemessen. Inzwischen sind sich die meisten Klimaforscher einig, dass wir auch in Zukunft mit so heissen Perioden rechnen müssen. Die Freie Strasse wird also auch nach Abschluss ihrer mehrjährigen Sanierung – zumindest im Sommer – nicht zur einladenden Flaniermeile. Da Bäume fehlen und der graue Quarzsandstein die Hitze speichert, lädt die Freie Strasse auch nach ihrer über 15 Millionen teuren Sanierung nicht zum Verweilen ein.