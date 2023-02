EHC Basel in den Playoffs – Die Basler besiegen die GCK Lions erneut und führen in der Serie Der EHC Basel besiegt die GCK Lions im dritten Spiel der Playoff-Viertelfinals und geht in der Serie erstmals in Führung. Am Montag findet Spiel 4 in Basel statt. Daniel Schmidt

Der EHC Basel ist in der Playoff-Serie gegen die GCK Lions nun im Vorteil. Foto: Dominik Plüss

Die Ausgangslage vor dem dritten Spiel zwischen dem EHC Basel und den GCK Lions war klar: Sowohl die Basler als auch die Zürcher hatten in der Best-of-Seven-Serie ihre Heimspiele gewonnen. Daher war es für die Basler wichtig, mit einem Auswärtserfolg das Momentum in dieser Playoff-Runde auf ihre Seite zu holen. Und sie setzten genau das um, was sie sich im Vorfeld der Partie vorgenommen hatten.

Dabei konnte sich die Mannschaft auf ihre beiden Legionäre Brett Supinski und Jakob Stukel sowie auf Andri Henauer verlassen, der beim 2:1-Sieg des EHC nur einen Treffer zuliess. Zunächst brachte der US-Amerikaner Supinski den EHC in der 16. Minute in Front – auf Vorlage von Stukel und Zsombor Kiss. Mit der 1:0-Führung für das Team von Trainer Eric Himelfarb gingen die beiden Equipen dann auch ins zweite Drittel.

Entscheidung im Powerplay

Dort gelang den Zürchern in der 35. Minute durch Dominik Diem zwar der Ausgleich. Die Basler liessen sich allerdings nicht aus dem Konzept bringen: Kurz vor dem Ende der Partie war es der Kanadier Stukel, der in der 58. Spielminute das Siegtor für den EHC mit einer sehenswerten Einzelleistung erzielte. Erneut in Überzahl.

Ohnehin war diese Begegnung von mehreren hitzigen Auseinandersetzungen geprägt, die den Playoff-Status dieser Partien unterstreichen. Auf beiden Seiten sprachen die Schiedsrichter Zeitstrafen wegen übertriebener Härte und unsportlichen Verhaltens aus. Den entscheidenden Treffer konnten die Basler auch erzielen, weil sie nach einem GCK-Check im Kopf- und Nackenbereich fünf Minuten in Überzahl agieren konnten.

Dieser Umstand darf dem EHC allerdings herzlich egal sein. Wichtig für den Club ist, dass man in der Serie nun erstmals in Führung liegt und diese bereits am Montag ausbauen kann. Dann findet die vierte Partie in der St.-Jakob-Arena statt (19.45 Uhr). Und nachdem bereits am Samstag einige Basler Fans mit in Küsnacht waren, wird die Unterstützung für den EHC im zweiten Heimspiel der Serie dann noch grösser sein.

GCK Lions - EHC Basel 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Infos einblenden Kunsteisbahn Küsnacht, Küsnacht. – 310 Zuschauer. Tore: 16. Supinski (Stukel, Kiss) 0:1. 35. Diem (Büsser, Backman) 1:1. 58. Stukel 1:2. EHC Basel: Henauer (ET: Haller); Nater, Molina, Bachofner, Warmbrodt; Zubler, Büsser, Wyniger; Muller, Ryser, Schwab, Dähler, Cavalleri; Supinski, Brügger, Rexha, Kiss; Stukel, Berger, Alihodzic, Schwarzenbach. Alle Informationen rund um die Partie finden Sie hier.

