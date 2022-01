FCB: Zweiter Sieg im zweiten Test – Die Basler Bergsteiger gewinnen in Lugano Nach dem Ausflug nach Zermatt gewinnen die Basler auch ihr zweites Testspiel. Beim 2:1 gegen den FC Lugano treffen Chipperfield und Fernandes. Tilman Pauls

Die Basler Spieler bejubeln den Treffer zum 1:1 durch Liam Chipperfield (Nummer 40). Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus)

Christian Gross war auch im Cornaredo. Auf der rechten Seite der Haupttribüne hatte er sich nach der Halbzeit kurzerhand einen eigenen Gästesektor eröffnet. Gross stand ein paar Meter hinter einer Absperrung, ganz allein, die Mütze tief ins Gesicht gezogen und die Maske weit über die Nase.

Der FCB-Verwaltungsrat wollte sich wohl selbst ein Bild davon machen, wo die Mannschaft in der Vorbereitung steht. Und ob nicht vielleicht doch irgendwo der «Geist von Zermatt» zu spüren ist.

Am Sonntag sind die Basler ins Wallis aufgebrochen, um dort etwas für die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Teams zu tun. In Zermatt haben die Spieler nicht nur einen gemeinsamen Abend genossen, bei dem auch ein paar Getränke gestattet waren, die während der Saison eher nicht gestattet sind. Sie haben am Montag auch eine zweistündige Wanderung durch den Schnee gemacht. Dabei immer im Blick: das Matterhorn.

Der Gipfel ist ja zum Symbol der ersten Saison unter der neuen FCB-Führung geworden. Wie Bergsteiger wollen die Basler die Tabelle der Super League erklimmen. Und nachdem die Spieler das Matterhorn im Sommer vor lauter Wolken gar nicht richtig erkennen konnten, hatten sie dieses Mal die perfekte Aussicht.

Das Matchtelegramm Infos einblenden FC Lugano – FC Basel 1:2 (1:0) Cornaredo. – SR Schärli. – Tore: 24. Abubakar 1:0. 61. Chipperfield 1:1. 83. Fernandes 1:2 FCB: Gebhardt (46. Spycher); Tavares (46. Lang), Djiga (46. Cömert), Frei (46. Burger), Petretta (46. Hajdari); Kasami (46. Quintillà), Xhaka (46. Stocker); Ndoye (46. Fernandes), Palacios (46. Chipperfield), Millar; Cabral (46. Males). Bemerkungen: FCB ohne Lindner, Lopez, Esposito (krank), Essiam, Pelmard, Padula (verletzt). – 21. Lattenschuss Kasami. 75. Lattenschuss Seferaj.

Und irgendwie passt das Motto des Bergsteigers ganz gut zu den ersten Testspielen: Nachdem die Basler gegen Sandhausen einen Rückstand gewendet haben, gelang ihnen das auch gegen Lugano. Die Tessiner gingen vor der Pause durch Asumah Abubakar in Führung, der im Strafraum der Basler ziemlich viel Platz hatte (24.).

Nach dem Seitenwechsel gelang den Baslern mit einer nahezu komplett ausgetauschten Mannschaft aber die Wende: Erst erzielte Liam Chipperfield nach Vorarbeit durch Valentin Stocker und Albian Hajdari das 1:1 (61.). Und in der 83. Minute war es Joelson Fernandes, der auf Pass von Liam Millar das 2:1 schoss.

Trainer Patrick Rahmen war jedenfalls zufrieden. Zwar hätte man die intensiven Einheiten vom Vortag erkennen können. «Aber wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit dominiert und hatten auch nach der Pause eine gute Positionierung auf dem Feld». Bei Ballbesitz des Gegners spielte der FCB gegen die Dreierkette im Zentrum mit einem Sechser und zwei Spielern auf den Achter-Positionen.

Pajtim Kasami im Zweikampf mit Luganos Mattia Bottani. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus) Darian Males spielte in der zweiten Halbzeit auf der Position von Arthur Cabral, hatte aber kaum gefährliche Abschlüsse. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus) Trainer Patrick Rahmen zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung und dem Positionsspiel seiner Mannschaft. Foto: Marusca Rezzonico (Freshfocus) 1 / 5

Auch der zweite Sieg im zweiten Spiel lässt noch keine allzu grossen Schlüsse auf die bevorstehende Rückrunde zu. Aber sicher ist, dass bei den Baslern immer mehr Teile zusammengreifen. Das liegt nur schon daran, dass nach und nach Spieler und andere Mitarbeiter zum Team stossen, die zuletzt gefehlt haben. Zum Beispiel Boris Smiljanic, der neue Assistent, der in Lugano zum ersten Mal an der Seite von Rahmen auf dem Rasen stand.

Dort fehlen weiterhin mehrere Spieler: Heinz Lindner, Sergio Lopez und Sebastiano Esposito sind krank. Edon Zhegrova fühlte sich am Mittwoch nicht wohl. Und Andy Pelmard, Emmanuel Essiam sowie Andrea Padula sind verletzt. Dazu kommen Eray Cömert, Djordje Nikolic oder Arthur Cabral, bei denen man jederzeit mit einem Transfer rechnen muss.

Ansonsten aber hat der FC Basel mit seinem Ausflug nach Zermatt und Lugano das Kapitel Teambuilding dank diesem 2:1 abgerundet. Ab Donnerstag trainiert die Mannschaft wieder auf dem Campus und bereitet sich dort weiter auf den Start der Rückrunde am 30. Januar vor.

