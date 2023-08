Die rotblaue Baustelle – Die Basler Abwehrschwäche zieht sich wie ein roter Faden durch diese Saison Nach dem 1:3 gegen GC muss festgehalten werden: Der FC Basel ist weit von dem entfernt, was sich Trainer Timo Schultz vorstellt – vor allem in der Defensive. Dominic Willimann

Nasser Djiga und seine Kollegen der Basler Defensive haben auch in Zürich nicht zu überzeugen gewusst. Foto: Andy Müller (Keystone)

Das hat sich der FC Basel so nicht vorgestellt. 1:3 heisst es am Ende im Letzigrund gegen den Grasshopper Club aus Zürich. Die zweite Liga-Niederlage erleidet der FCB gegen einen Gegner, gegen den er im Normalfall reüssieren sollte. Doch: Was ist in diesen Tagen bei Rotblau schon normal? Erst zieht sich der Abflug letzte Woche nach Kasachstan dahin, dann scheidet der FCB in Kostanay aus der Conference League aus und am Samstag teilt Verwaltungsrat Andreas Rey über die Club-Webseite mit, dass der FC Basel in der Super League einen Platz unter den ersten Drei anstrebe.