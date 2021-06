MCH Group denkt um – Die Baselworld lebt weiter – und wird «ganz anders» Die Messe soll zu einer Plattform im mittleren Premium-Segment werden, wo sich Firmen untereinander austauschen können, sagt Geschäftsführer Michel Loris-Melikoff. Kurt Tschan

Michel Loris-Melikoff lanciert die Baselworld neu. Die klingenden Marken sind zwar weg, der Name erlebt aber eine Wiederauferstehung. Foto: Fred Merz

Überraschende Nachricht von der MCH Group: Sie will die einst führende Uhren- und Schmuckmesse doch nicht sterben lassen und lanciert sie im nächsten Jahr neu. Anders als im Mai letzten Jahres bekannt gegeben, wird sie auch weiterhin Baselworld heissen. Der Name Houruniverse ist eine Totgeburt. Durchgeführt werden soll die nächste Baselworld vom 31. März bis zum 4. April 2021.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das letzte Mal hatte die Baselworld 2019 stattgefunden. Anschliessend hätte das Format eingestampft werden wollen, weil sich die führenden Uhrenmarken nach Genf verabschiedet hatten. Geschäftsführer Michel Loris-Melikoff verspricht: «Sie wird ganz anders.» Anstatt den Fokus auf den spektakulären Auftritt von Luxusmarken im Uhren-, Schmuck- und Edelsteinbereich zu legen, werde die neue Baselword vor allem eine B2B Plattform im mittleren Luxussegment sein. Darunter versteht man den Austausch zwischen Unternehmen und keine Publikumsmesse.

Das künftige Konzept verbinde Trends im Experience Marketing Markt mit den Bedürfnissen der gesamten Community im mittleren und gehobenen Segment der Uhren-, Schmuck- und Edelsteinindustrie. «Nachdem die Corona Pandemie in den letzten zwei Jahren die Baselword ausgebremst hatte, nahmen wir uns viel Zeit, um mit unseren Partnern und Ausstellern das Gespräch zu suchen», sagt Loris-Melikoff. «Eines wurde dabei ganz klar: Der Brand Baselword muss bleiben, sich aber fundamental verändern.»

Sei die Baselword früher der wichtigste Treffpunkt im Jahr für die Luxusmarken der Uhren-, Schmuck- und Edelsteinindustrie gewesen, werde das neue Format eine Plattform sein, auf der kleinere Uhren- und Schmuckhersteller sowie Edelsteinhändler ihre Produkte präsentieren können und die Retailer einen effizienten und einfachen Zugang zur Vielfalt der Hersteller erhalten würden.

Zeitgleich mit Genf

Die Baselworld werde zu einer digitalen Plattform, die ergänzt werde mit Live-Events und die der Schmuck-, Uhren- und Edelsteinindustrie 365 Tage weltweit rund um die Uhr zur Verfügung stehe. Der Termin werde abgestimmt mit den gleichzeitig in Genf stattfindenden Messen und versteht sich als «eine wichtige Ergänzung und zusätzliche Plattform» für den Austausch aller Player in der Industrie – auch für diejenigen, die früher nicht an der Baselword teilgenommen hätten .

Lanciert wird die digitale Plattform in diesem Herbst . An der Baselworld 2022 werde aus der digitalen Plattform ein Forum für den Austausch zwischen allen relevanten Vertretern der Industrie, dem Publikum und den Medien. Es würden neue Instrumente für die Kreation von Inhalt zum Einsatz kommen, die eine maximale Erfahrung von «Touch and Feel» erlaubten und die Möglichkeit bieten würden, das eigene Netzwerk auszubauen und sich über die neusten Trends auszutauschen.

Update folgt…

Fehler gefunden?Jetzt melden.