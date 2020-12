Ausgezeichnete Weine – Die Baselbieter Weine gehören zu den Allerbesten Beim Grand Prix du Vins Suisse haben es der Cuvée d’Or blanche und der Pinot Noir «Hohle Gasse» diesen Herbst bei der Prämierung in Sierre aufs Podest geschafft. Thomas Gubler

Die Assemblage aus Riesling-Sylvaner, Kerner und Gutedel überzeugte die Jury.

«Wer dort vorne dabei ist, gehört definitiv dazu», sagt Thomas Engel, Kellermeister bei der Siebe Dupf Kellerei AG in Liestal. Mit «dort» meint Engel den Grand Prix du Vins Suisse in Sierre, den eigentlichen Referenzwettbewerb für die Schweizer Weine, der unter der Schirmherrschaft des Schweizerischen Önologenverbands steht. Und wer es dort in einer Weinkategorie unter die sechs Nominierten schafft, gehört wirklich dazu. Diesen Herbst waren zwei Baselbieter Weine in Sierre nicht nur unter den sechs Nominierten, sondern sogar auf dem Podest: Der Cuvée d’Or Blanche 2019 der Siebe Dupf Kellerei erreichte den zweiten Platz in der Kategorie weisse Assemblagen, und der Pinot noir «Hohle Gasse» des Weinguts Jauslin in Muttenz kam auf Platz drei der Kategorie Pinot noir.