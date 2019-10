Die Baselbieter Wählerinnen und Wähler mögen keine zweiten Wahlgänge

Man wählt, und damit hat es sich.

Die Gesamterneuerung der kantonalen Regierung, die in andern Kantonen, etwa im benachbarten Basel-Stadt, regelmässig zu zweiten Wahlgängen führt, ist im Baselbiet stets eine klare Angelegenheit. Man wählt, und damit hat es sich. Das absolute Mehr ist, weil leere und ungültige Stimmen nicht zählen, derart tief, dass die fünfköpfige Baselbieter Regierung immer gleich im ersten Wahlgang neu besetzt wird. Und nicht nur das: Meistens erreichen auch mehr Kandidatinnen und Kandidaten das absolute Mehr, als überhaupt Regierungssitze zu vergeben sind. Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die bei einer Regierungswahl zwar das absolute Mehr erreicht haben, als sogenannte Überzählige aber nie auf der Regierungsbank Platz nehmen konnten, ist daher lang. Es finden sich darunter so bekannte Namen wie Thomas de Courten, Eric Nussbaumer, Susanne Leutenegger Oberholzer oder Regula Nebiker. Jörg Krähenbühl wurde gar mit absolutem Mehr abgewählt.

Ausnahmen bilden Regierungsratswahlen ausserhalb des normalen Turnus bei Einervakanzen. Dort lassen sich mitunter zweite Wahlgänge nicht vermeiden. Grosser Beliebtheit erfreuen sie sich allerdings auch dann nicht. Im Jahr 2013 etwa, als sich Eric Nussbaumer (SP) und Thomas Weber (SVP) um die Nachfolge von Adrian Ballmer bewarben, störte der grünliberale Liestaler Gerhard Schafroth sozusagen «den Gottesdienst» und sorgte mit etwa 3000 Stimmen für einen zweiten Wahlgang und in gewissen Kreisen für Nasenrümpfen. Denn anders als im ersten Wahlgang schwang Thomas Weber im zweiten obenaus.

Nur gerade viermal war in den letzten 40 Jahren – von 1979 bis heute – ein zweiter Wahlgang nötig.

Seit Sonntag wissen wir, dass es am kommenden 24. November wieder mal zu einem zweiten Wahlgang kommt – dieses Mal für die Besetzung des einzigen Baselbieter Ständeratssitzes. Und wer in den Annalen des Kantons Baselland etwas zurückblättert, stellt unweigerlich fest: Auch bei den Ständeratswahlen ziehen es die Baselbieterinnen und Baselbieter vor, schon im ersten Umgang alles klarzumachen. Nur gerade viermal war in den letzten 40 Jahren – von 1979 bis heute – ein zweiter Wahlgang nötig. Und dabei wurde doch elfmal in dieser Zeit gewählt.

Immerhin war dann der Sitz jeweils wirklich hart umkämpft, wie etwa 1999 zwischen Claude Janiak (SP) und Hans Fünfschilling (FDP), als Janiak mit bloss ein paar Hundert Stimmen Rückstand dem Freisinnigen unterlag. Janiak wurde dafür zum Trost kurz darauf Nationalratspräsident und 2007 doch noch Ständerat.