Macht der Wirtschaftskammer – Die Baselbieter Regierung greift jetzt durch – so halb Die Wirtschaftskammer Baselland konnte bisher auch Nichtmitglieder zwingen, Familienzulagen teurer über den KMU-Verband abzuwickeln. Dem schiebt der Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber nun einen Riegel. Doch Ungereimtheiten bleiben. Joël Hoffmann

Am traditionellen Neujahrsapéro der Wirtschaftskammer Baselland treffen sich Unternehmer und Politiker zum Netzwerken. Foto: Nicole Pont

Die Vorwürfe an die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion von SVP-Regierungsrat Thomas Weber sind heftig: «ein übles Spiel», «Schikanen» und «Behördenwillkür». Urheber dieser Attacke ist Webers Parteikollege und Landrat Matthias Ritter. Im Kern des Konflikts geht es um die Macht der Wirtschaftskammer bei Gesamtarbeitsverträgen (GAV). Recherchen zeigen: Regierungsrat Weber greift nun durch und beschränkt teilweise die Macht der Wirtschaftskammer.

Entzündet hat sich der neuste Konflikt zwischen Behörden und Wirtschaftskammer an den Gesamtarbeitsverträgen der Branchen Dach/Wand und Maler/Gipser. Der KMU-Verband und die Gewerkschaft wollen, dass ihr GAV für die gesamte Branche, also auch für Nichtmitglieder der Wirtschaftskammer, verbindlich werden. Doch diese Allgemeinverbindlichkeit habe, so Ritter, der Kanton «unrechtmässig» verzögert. Ritter wollte in seinem Vorstoss – es ist erst der zweite, seit er 2015 in den Landrat einzog – die Gründe für die angeblichen Schikanen durch den Kanton erfahren.