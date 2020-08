Nein zu Mietzinsbeihilfen – Die Baselbieter Regierung bleibt hart Die Vernehmlassung hat keine inhaltlichen Veränderungen zur Folge – Enttäuschung bei SP und FDP. Thomas Gubler

Vor allem für die Gastronomie wurde der Mietzins während des Lockdown zum drängenden Problem. Foto: Reto Oeschger

Die Baselbieter Regierung lässt sich trotz mehrheitlicher Zustimmung in der Vernehmlassung nicht zu staatlichen Mietzinsbeihilfen erweichen. Nach wie vor lehnt sie die von ihr auf Veranlassung einer Motion von Adil Koller (SP) erarbeitete Vorlage ab. Die Regierung habe im März schnell und unbürokratisch gehandelt, heisst es in der Begründung. Die im Rahmen der Corona-Notverordnung beschlossenen Sofortmassnahmen im Wert von 100 Millionen Franken seien damals schon auf die Mieten von Geschäftsräumlichkeiten ausgerichtet gewesen. Neue Massnahmen brauche es nicht.

Und damit auch keine Mietszinsbeihilfen, wie sie die mit 50 zu 38 Stimmen vom Landrat überwiesene Motion verlangte. Adil Koller und seine Mitunterzeichner – darunter auch der Freisinnige Christof Hiltmann und die beiden CVP-Vertreter Pascal Ryf und Simon Oberbeck– hatten sich am Dreidrittelmodell von Basel-Stadt orientiert. Dieses basiert auf einer freiwilligen Einigung zwischen Vermietern und Mieterschaft, den Mietzins für Geschäftsliegenschaften um zwei Drittel zu senken. Die Hälfte dieser Reduktion soll der Kanton bezahlen.

Praktisch unverändert

Die Regierung hatte darauf ihre Pflicht und Schuldigkeit getan, eine Vorlage in diesem Sinne ausgearbeitet und in die Vernehmlassung geschickt, diese aber gleich zur Ablehnung empfohlen. Darin machte die Regierung folgende Vorschläge: Eine allfällige Mietzinsbeihilfe soll kleinen und mittleren Betrieben zugutekommen und würde im Falle einer Bundeslösung hinfällig werden. Der Beitrag gemäss Vorlage würde auf 3000 Franken pro Monat begrenzt und käme erst ab einem Mietzins von 7500 Franken zur Anwendung. Beitragsberechtigt wären nur die Monate April, Mai und Juni. Gewerbetreibende, die ihr Geschäft nicht schliessen mussten, aber Corona-bedingt sehr viel weniger Kundschaft hatten, würden monatlich 1200 Franken erhalten.

Weiter schlug die Regierung vor, die bereits im Rahmen der nicht rückzahlbaren Soforthilfe geleisteten Zahlungen von der Mietzinshilfe abzuziehen. Die Mietzinse, so die Regierung, seien schon mit der Soforthilfe beglichen worden. Dieser Abzug – ebenso wie die regierungsrätliche Begründung – erwies sich in der Vernehmlassung jedoch als hoch umstritten. Gemäss einer Umfrage von Gastro Baselland wurde die Soforthilfe nämlich nur zu 11 Prozent für Mietzinskosten verwendet.

An all diesen Punkten hat die Regierung nach dem Vernehmlassungsverfahren aber festgehalten. Im Wesentlichen wurde nur auf die Verknüpfung mit einer allfälligen Bundesvorlage verzichtet. Dieser Link hatte sich als obsolet erwiesen.

Enttäuschung links und rechts

Es sei schon speziell, wenn die Regierung die von ihr selbst erarbeitete Vorlage zur Ablehnung empfehle, sagt Adil Koller und verweist auf die deutliche Mehrheit, mit der seine Motion überwiesen wurde. «Das zielt grob an den KMU vorbei.» Weiter kritisiert der SP-Präsident das Festhalten der Regierung am Abzug der Soforthilfe. «Damit kämen nur noch die zahlungskräftigsten Mieter in den Genuss von Mietbeihilfen.» Angesichts der Tatsache, so Adil Koller weiter, dass vom Vernehmlassungsverfahren nichts in die Vorlage eingeflossen sei, könne man sich auch fragen, ob dieses nicht einfach der Verzögerung gedient habe.

Kritik kommt aber nicht nur von links. Auch Christof Hiltmann hat wenig Verständnis dafür, dass die Regierung ihre eigene Vorlage zur Ablehnung empfiehlt. Unglücklich ist der Freisinnige auch darüber, dass die Regierung am vollständigen Abzug der Mittel im Rahmen der Soforthilfe festhält. «Dieser Abzug geht zu weit. Die Hälfte wäre ein annehmbarer Kompromiss», sagt Hiltmann.

Noch haben die Finanzkommission und das Ratsplenum die Möglichkeit, an der regierungsrätlichen Vorlage Korrekturen vorzunehmen.