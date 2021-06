Verfahren gegen SVP-Magistraten – Die Baselbieter Politiker schweigen vor dem Prozess Es kommt nicht oft vor, dass sich ein amtierender Regierungsrat vor Gericht verantworten muss. Die Aufregung ist dann meistens gross. Nicht im Fall von Thomas Weber. Alessandra Paone , Leif Simonsen

Auf der Anklagebank: Der Baselbieter SVP-Regierungsrat steht am Mittwoch vor Gericht. Ihm wird ungetreue Amtsführung vorgeworfen. Foto: Lucia Hunziker/Tamedia

Thomas Weber gehe es gut, sagt Rolf Wirz am Telefon. «Er schaut dem Prozess gelassen entgegen.» Es ist Freitag, genau eine Woche vor der Urteilsverkündung. Schon bald könnte für den Baselbieter SVP-Regierungsrat nichts mehr so sein wie bisher. Seine Integrität als Politiker steht auf dem Spiel. Seine Glaubwürdigkeit. Webers Sprecher ist wie immer kurz angebunden. Business as usual in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion in Liestal: alles wie gewohnt.

Das ist bemerkenswert. Immerhin sind die Vorwürfe der Baselbieter Staatsanwaltschaft gegen Weber und seinen Chefbeamten Thomas Keller, den Leiter des Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit, happig. Die beiden sollen der Zentralen Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) zur Bekämpfung der Schwarzarbeit einen Vorteil verschafft haben, indem sie ihr für die Jahre 2014 und 2015 insgesamt 200’000 Franken zu viel überwiesen haben. Vor allem Weber, so geht aus der Anklageschrift hervor, habe bewusst weggeschaut und somit dem Kanton finanziell geschadet. Es gilt die Unschuldsvermutung.