Laura Grazioli blieb zuhause – Die Baselbieter Grünen demonstrieren Geschlossenheit Die Mitgliederversammlung der Baselbieter Grünen hat nach turbulenten Tagen den Parteivorstand gestützt und nominierte für die Nationalratswahlen die vorgeschlagenen sieben Personen. Tobias Gfeller

Sie wollen ins Bundesparlament: Marco Agostini, Rahel Bänziger, Andrea Sulzer, Maya Graf, Michael Durrer, Florence Brenzikofer und Gzim Hasanaj (von links). Es fehlt Dominique Zbinden. Foto: Tobias Gfeller

Viele Stühle blieben in der Aula der Gerenmattschule in Arlesheim leer. Nur gut 30 Mitglieder sind zur jährlichen Mitgliederversammlung der Baselbieter Grünen gekommen. Nicht vor Ort war am Mittwochabend die Sissacher Landrätin Laura Grazioli. Sie blieb in Absprache mit Parteipräsident Michael Durrer zuhause.

Wegen Grazioli entbrannte in den vergangenen Tagen eine Kontroverse um eine mögliche Nationalratskandidatur. Eigentlich war sie für die Siebenerliste gesetzt. Doch kurz vor der Nomination wurde bekannt, dass sich Grazioli im Komitee für die Souveränitätsinitiative engagieren wird, für die sich auch umstrittene coronamassnahmenkritische Organisationen wie Mass-Voll oder die Freunde der Verfassung starkmachen. Der Parteivorstand schlug deshalb die Sissacher Landrätin nicht für die Nationalratsliste vor.

Dem folgten die Mitglieder an der Versammlung geschlossen. Per Akklamation wurden die sieben vom Vorstand vorgeschlagenen Personen für die Nationalratswahlen nominiert. Es sind dies Florence Brenzikofer (Oltingen, bisher), Marco Agostini (Pfeffingen), Rahel Bänziger (Binningen), Michael Durrer (Liestal), Gzim Hasanaj (Therwil), Andrea Sulzer (Waldenburg) und Dominique Zbinden (Junges Grünes Bündnis, Itingen). Für den Ständerat nominierten die Grünen die eigene Amtsinhaberin Maya Graf. Sie will in ihrem Wahlkampf alle 86 Baselbieter Gemeinden mit dem Velo abfahren.

Keine Wormeldungen zum Fall Grazioli

Parteipräsident Michael Durrer war sichtlich um Geschlossenheit bemüht. Es sollte keinesfalls der Eindruck einer gespaltenen Partei entstehen. Durrer richtete von Laura Grazioli aus, dass sie nicht für eine Nomination zur Verfügung stehe, auch wenn sie von der Mitgliederversammlung auf die Liste gesetzt würde. Damit und auch mit ihrem Fernbleiben von der Versammlung nahm die Sissacherin Sprengkraft aus den Unruhen der vergangenen Tage. Die Parteiführung will keinesfalls – und deshalb wurde sie auch nicht zur Nomination vorgeschlagen – dass das Thema Grazioli und ihre umstrittenen Komitee-Mitstreiter den Wahlkampf der Grünen dominieren wird.

Schlechte Stimmung zwischen dem Vorstand und Laura Grazioli habe es aber nie gegeben, versicherte Michael Durrer. «Wir standen täglich im Austausch. Laura war dankbar für die wertschätzende Diskussion mit dem Vorstand», richtete Durrer weiter aus. Die Sissacher Landrätin habe sich die ganze Zeit über korrekt verhalten. Es habe kein böses Blut gegeben. Michael Durrer erklärte nochmals, wieso sich der Vorstand gegen Laura Grazioli als Nationalratskandidatin entschieden hatte. «Es ist für uns ein Unterschied, ob man sich in einem Komitee für eine Initiative engagiert oder diese bloss unterstützt.» Komiteemitglieder würden als Gesichter einer Initiative wahrgenommen, mahnte der Parteipräsident der Baselbieter Grünen. «Laura ist weder Mitglied von Mass-Voll noch trägt sie all deren Positionen mit.» Fragen oder Voten von den Mitgliedern zu Laura Grazioli blieben aus.

Nach den Querelen will sich die Partei im Wahlkampf auf ihre Kernthemen konzentrieren. Gemäss Michael Durrer hätten sich mehr als sieben Personen, die das Profil des Vorstands erfüllten, für eine Nomination zur Verfügung gestellt. Mit einer Liste aus teilweise im ganzen Kantonsgebiet wenig bekannten Gesichtern wollen die Grünen ihren Nationalratssitz von Florence Brenzikofer verteidigen. Das erste Mal seit mehreren Legislaturen wird dabei Zugpferd Maya Graf nicht auf der Liste stehen.

