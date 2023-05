Schwingfest in Basel – Die Baselbieter fordern die Gäste Am Donnerstag ist in Basel Schwingfest. In diesem Jahr soll der Sieg über den Nordwestschweizer Teilverband führen. Dominic Willimann

Die Entscheidung am letzten Baselstädtischen Schwingertag: Der Thurgauer Samuel Giger (rechts) bodigt im Schlussgang den Baselbieter Adrian Odermatt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der letztjährige Baselstädtische Schwingertag stand ganz im Zeichen des Esaf in Pratteln. Und nach den Corona-bedingten schwierigen Jahren konnte der Traditionsanlass im Kleinbasel wieder unter normalen Umständen durchgeführt werden. Der Sieger? Samuel Giger. Der Ostschweizer galt als Favorit auf den Königstitel im Baselbiet. Gewonnen hat dort im August schliesslich Joel Wicki, der in Basel ebenso am Start gewesen ist.

Bei der 102. Austragung des Baselstädtischen Schwingertags vom Donnerstag fehlen die ganz grossen Namen, doch darf der Veranstalter neun Gäste aus den Teilverbänden Innerschweiz, Südwestschweiz und Südostschweiz begrüssen. Interessant ist nach der Absage von Werner Schlegel die Personale von Noe van Messel: Der Innerschweizer gilt seit Jahren als grosse Hoffnung, ist aber immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen worden: Zwischen 2018 und 2021 zog sich der 21-Jährige zwei Kreuzbandrisse zu und litt an Meniskusproblemen. Hinzu kam das Pfeiffersche Drüsenfieber, das ihn viel Energie kostete. Doch nun ist der Zuger zurück – und gewann Anfang Mai das erste Kranzfest. Es war für ihn ein besonderer Erfolg, da er sich beim Zuger Kantonalen ereignete.

Es liegt also an den Nordwestschweizer Vertretern, die Gäste im Kleinbasel in Schach zu halten. Dabei ruht die Hoffnung nebst den Aargauer und Solothurner Spitzenschwingern auf der Baselbieter Delegation. Anfang Mai machte diese beim Kantonalschwingfest in Ettingen mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam. Angeführt von den Teamleadern Adrian Odermatt und Lars Voggensperger, sammelten die Baselbieter beim Heimfest sieben Kränze. Das ist eine bemerkenswerte Bilanz.

Dieser Saisonstart gibt Mut und Zuversicht für Donnerstag. Vor allem die beiden Neu-Eidgenossen Odermatt und Voggensperger (beide Schwingclub Binningen) haben das Potenzial zum ersten Kranzfestsieg. Und dass wenig zu diesem nächsten Karriereschritt fehlt, haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Odermatt etwa stand vor Jahresfrist in Basel im Schlussgang – und auch vor wenigen Tagen in Ettingen.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.