FC Basel: Niederlage gegen Vaduz – Für den FCB ist die Barrage noch möglich Der FC Basel verliert mit 1:2 gegen den FC Vaduz, und die von Bernhard Burgener geforderte Reaktion bleibt aus. Was bedeutet das für Trainer Ciriaco Sforza? Tilman Pauls

Auch Captain Valentin Stocker kann die Niederlage gegen Vaduz nach seiner Beurlaubung nicht verhindern. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es ist nicht ganz einfach, aber einen Versuch ist es wert: für einen kurzen Moment mal alle Nebengeräusche ausblenden und sich nur auf das Sportliche konzentrieren.

Der FC Basel hat am Ostermontag mit 1:2 gegen den FC Vaduz verloren. Für die Basler war es die elfte Niederlage in dieser Saison, das gab es in der Super League überhaupt noch nie. Aus den vergangenen zehn Pflichtspielen hat das Team nur eine Partie gewonnen, sechs verloren und dreimal unentschieden gespielt. Der FC Basel ist damit das schlechteste Team des Jahres sowie das schlechteste Team der Rückrunde.