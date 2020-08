Bankschalter ohne Bargeld – Die Banken sparen sich am Schalter Noten und Münzen Wird eine Bank umgebaut, gibt es am Schalter oft kein Bargeld mehr. Nun setzen auch Raiffeisen und die Credit Suisse auf diesen Trend. Jorgos Brouzos

Kein Geld mehr am Schalter: Immer mehr Banken schicken die Kunden zum Bancomaten. Foto: Keystone

Die Raiffeisen-Kundin hatte ein Problem. Sie hatte ihre Karte vergessen und kein Bargeld dabei. Sie wollte daher am Schalter der Winterthurer Raiffeisen-Filiale mit ihrem Ausweis Bargeld beziehen. Das habe früher auch geklappt, erinnerte sie sich. Aber eben, früher. Die Bankberaterin sagte ihr: «Nein, wir haben am Schalter kein Bargeld mehr.» Diese Filiale sei nur noch für Beratungsgespräche da. Die Kundin verdutzt: «Wo bekomme ich denn Bargeld?» In den Filialen in Effretikon ZH oder Zürich könne man ihr wohl weiterhelfen, so die Beraterin.