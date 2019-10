Herbert Grönemeyer ganz nah

Am 31. Oktober beschliessen Krokus die diesjährige Festivalausgabe. Die Solothurner Hardrockband ist derzeit auf Abschiedstournee. Das Gastspiel an der Baloise Session wird also ihr allerletztes Basler Konzert sein.

Auch junge Künstler

Abgesehen von den Eckpfeilern Herbert Grönemeyer und Krokus treten heuer vor allem jüngere Künstler und Künstlerinnen an der Baloise Session auf. Dazu ­gehören der britische Hitmacher Rag’n’Bone Man (17. Oktober), die Mundartband Hecht am 18. Oktober und der gefeierte Soulsänger Michael Kiwanuka am 29. Oktober.

Zwei der zehn grösstenteils ausverkauften Konzertabende haben ein keltisches Kolorit. Michael Patrick Kelly (16. Oktober) war lange Mitglied der Stadionband Kelly Family, als Solist mit Rockeinschlag hat sich der heute 41-jährige Sänger in Deutschland und der Schweiz zur zugkräftigen Liveattraktion gemausert. In Grossbritannien gehört die irisch-schottische Band Snow Patrol (30. Oktober) zu den erfolgreichsten Acts der letzten Jahre. Am 25. Oktober gibt es ein Wiedersehen mit der Londoner Popsängerin Dido (bekannt für Hits wie «White Flag») und der nordenglischen Band Light-house Family («High»). Beide Acts waren nach grossen Erfolgen während der Nullerjahre lange inaktiv.

Event-Halle, Basel, Messeplatz.Sa, 12. 10., bis Do, 31. 10. www.baloisesession.ch