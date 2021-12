Für eine Weile entblösst – Die Badende von Ascona Ursprünglich befand sich die Frauenskulptur am Ufer des Lago Maggiore, dann verlegte sie ihren Standort an die Gellertstrasse. Dominik Heitz

Nackte, herbe Schönheit: Die Skulptur, die Elsa Jenny darstellt, wurde von einem Tessiner Steinbildhauer geschaffen. Foto: Dominik Heitz

Den ganzen Sommer über hat sie sich hinter einem dichten Laubhag versteckt gehalten. Doch jetzt, da Blatt um Blatt gefallen ist, steht sie unbedeckt da in ihrer herben, natürlichen Schönheit.

Vor bald 40 Jahren hat die steinerne Frauenfigur ihren Platz etwas erhöht links neben dem Mehrfamilienhaus Gellertstrasse 4 eingenommen. Sie scheint nicht wahrzunehmen, was ihr geschieht, doch der Passant nimmt mit leichtem Bedauern zur Kenntnis, dass der Zahn der Zeit an ihr nagt; dunkelgrüne Flechten haben die Haut von Kopf bis Fuss fleckig werden lassen.

Ursprünglich befand sich die Skulptur in Ascona auf einem privaten Grundstück mit Ferienhaus direkt am Ufer des Lago Maggiore. Das erklärt vielleicht auch, dass die Frauenfigur nackt und bloss mit einem von der Hüfte bis auf den Boden reichenden Tuch dargestellt ist. Sie scheint soeben den Wellen des Lago Maggiore entstiegen zu sein und nun zurück auf den See zu blicken. Oder wird sie gleich das Tuch fallen und sich ins kühle Wasser gleiten lassen?