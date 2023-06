Ukrainisch-russischer Doppelbürger in der Schweiz – Die Ausschaffung zwingt ihn, auf die eigenen Landsleute zu schiessen Der Ukrainer Artem Voitkov soll nach Russland ausgeschafft werden – weil er auch einen russischen Pass hat. Dort warten der Militärdienst und Krieg gegen seine eigene Heimat auf ihn. Sein Anwalt fordert den Bundesrat auf, einzugreifen. Mischa Aebi

Noch ist Artem Voitkov in der Schweiz. Doch die Schweizer Migrationsbeamten wollen ihn ausschaffen. Foto: Dominik Plüss

Artem Voitkov sitzt leicht eingefallen am Tisch in der Kanzlei seines Anwalts in Basel. «Ich werde gezwungen, auf meine eigenen Landsleute zu schiessen», sagt er erstaunlich gefasst. Voitkov gibt sich Mühe, ein paar Sätze Deutsch zu reden, obwohl er eigentlich nur Ukrainisch und Russisch spricht. «Die Schweiz war meine Hoffnung», sagt er. Doch es sieht schlecht aus für ihn, Voitkov soll ausgeschafft werden.