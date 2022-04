Noch eine neue Pizzeria in Basel – Die Ausgangsmeile wird zu «Little Italy» Im ehemaligen Kino Plaza öffnet die L’Osteria ihre Türen. Der Neffe eines ehemaligen deutschen Fussballstars ist der Geschäftsführer dieses Restaurants mit den Riesenpizzen. Yannik Schmöller

Das Geschäftsführer-Ehepaar Marco und Antonella Rummenigge präsentiert vor der offenen Küche eine Pizza mit 45 Zentimeter Durchmesser. Foto: Pino Covino

Braucht es noch eine weitere Pizzeria in Basel? Die L’Osteria Basel Plaza findet: ja. Neben den etablierten Hostaria, Artigiano, Molino, Margherita und Dio/Mio gibt es zwischen Steinen und Theater jetzt ein üppiges Angebot an Essen aus dem Land unseres südlichen Nachbarn. Fast ein bisschen «Little Italy» in der Ausgangsmeile.