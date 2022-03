So reagieren Basler Anleger auf den Krieg – «Die Aufregung hält sich in Grenzen» Daniel Schüpbach, Chef des Investmenthauses Vontobel in Basel, zeigt sich betont gelassen. Doch alleine Roche hat im Januar und Februar über 20,5 Milliarden Franken an Wert eingebüsst. Kurt Tschan

Bank Vontobel hat sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert. Geleitet wird die Niederlassung an der Rittergasse in Basel von Daniel Schüpbach. Foto: Nicole Pont

Vermögensverwaltung findet normalerweise diskret im Hintergrund statt. Aktuell ist die Aufregung an den Börsen aber derart gross, dass Durchhaltestrategien gefragter denn je sind. Bank Vontobel ist einer der grossen Vermögensverwalter in Basel. Am Domizil an der Petersgasse erinnert aktuell aber trotzdem nur sehr wenig an den Krieg in der Ukraine.