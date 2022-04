Wahlsensation in der Waadt – Die aufregendsten Schwestern der Schweizer Politik Valérie Dittli wurde in der Waadt Regierungsrätin, ihre Schwester Laura will es in Zug werden. Wie die beiden Bauerntöchter die Polit-Schweiz zwischen Ägerisee und Lac Léman aufmischen. Christian Zürcher Philippe Reichen

Valérie (links) und Laura Dittli, zwei Schwestern aus Oberägeri, 29 und 31 Jahre alt, beide Juristinnen und Mitte-Politikerinnen, wollen in der Politik durchstarten. Foto: Jean-Christophe Bott

Hoch oben über Oberägeri thront der Hof Vorderschneit, der Hof der Dittlis. So wunderbar gelegen, dass die Aussicht auf den Ägerisee Sorgen verschwinden lässt. So abgelegen aber auch, dass der 45-minütige Schulweg bei Sonne und Regen zur Lebensschule wird.

Am Sonntag standen die beiden im Wahlzentrum in Lausanne: Valérie, emotional und überwältigt von ihrer Wahl in den Waadtländer Staatsrat, Laura ein paar Meter abseits als aufmerksame Beobachterin. Ein paar Minuten zuvor, als das Wahlresultat definitiv wurde, schrieb Valérie als Erstes ihrer Schwester: «Ich bin gewählt.» Dann stand sie vor ihr, Tränen schossen in ihre Augen – Lauras Besuch war eine Überraschung.