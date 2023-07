Haben Sie richtig geraten? – Die Auflösung des Basler Zoo-Quiz Hier finden Sie die sechs korrekten Antworten. Raphaela Portmann

Mit sechs Fragen hat die BaZ Ihr tierisches Wissen auf die Probe gestellt. Wie gut haben Sie abgeschnitten? Foto (v.l.): Jeremy Avery, Reinhardt-Verlag, Zoo Basel

Haben Sie das Zolli-Quiz noch nicht gemacht? Dann lesen Sie nicht weiter und testen Sie hier Ihr Wissen.

In den ersten Jahren nach der Eröffnung des Basler Zoos am 3. Juli 1874 wurden hauptsächlich einheimische und europäische Tiere gehalten. So auch Elche, Büffel und Füchse (1A). Einige Jahre später, nämlich 1890, kam dann das erste Löwenpaar nach Basel (2A).

Mitte des 20. Jahrhunderts machten sich fünf Elefantenjungen einen Namen: Omari, Katoto, Beira, Ruaha und Idunda machten regelmässig Spaziergänge durch den Allschwiler Wald und die Basler Innenstadt. Kamen sie an den Gehegen der anderen Tiere vorbei, foppten sie diese durch den Zaun hindurch mit ihren Rüsseln. Sie schliefen zwar gemeinsam, aber nicht im Stehen (3C).

Hinter dem Namen «Tusker» steckt ein weiterer berühmter Elefant (4A) und die Basler Zootiere fressen jährlich 20’000 Kilogramm Fleisch und 180’000 Kilogramm Heu (5B).

Seit neustem schmückt ein ausgebautes Vogelhaus den Basler Zolli. Darin trifft man den Scharlachspint und die Sumbawadrossel, nicht aber den erfundenen Blaukraushericht (6B).

Die Lösungen lauten demnach: 1A, 2A, 3C, 4A, 5B, 6B.

