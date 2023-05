Messe Basel – Die Art Basel soll an Anziehungskraft gewinnen Der Kanton Basel-Stadt setzt auf zwei Taskforces, um die Stadt für die Kunstmesse im Juni so attraktiv wie möglich zu machen. Für die Einwohner wird der Besuch günstiger. Dorothea Gängel

Der Messeplatz an der Eröffnung der Art Basel 2021. Foto: Taddeo Cerletti

Mit der Gründung zweier Taskforces rüstet sich der Kanton Basel-Stadt im Vorfeld der Art Basel, um die Attraktivität für die Besucher zu steigern und den Standort langfristig zu sichern. Die Messe, die dieses Jahr vom 13. bis 18. Juni stattfindet, zählt zu den wichtigsten Kunstmessen der Welt und soll auch weiterhin das Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Basel sein.

Die Taskforce Tourismus unter der Leitung von Letizia Elia, Direktorin Basel Tourismus, hat sich die Stärkung der Willkommenskultur zum Ziel gesetzt. Unter dem Namen «I’m part of it» hat sie eine umfassende Initiative gestartet mit dem Ziel, «die Art Basel in der ganzen Stadt stärker sichtbar, spürbar und erlebbar» zu machen. Gemeinsam mit Vertretern der Art Basel, des Vereins Stadt Konzept Basel sowie der Gastronomie und Hotellerie hat man ein Massnahmenkonzept verabschiedet, dessen Kern eine «Charta gegen Preisexzesse und mehr Gastfreundschaft» bildet. Letizia Elia macht deutlich, dass man Betrieben, die sich dieser Charta verpflichten, keine Preisvorgaben machen, sondern sie auf das Thema sensibilisieren wolle. Bereits haben sich rund 70 Prozent der Basler Betriebe der Charta angeschlossen, der Prozess ist noch am Laufen.

Explodierenden Übernachtungspreisen soll Einhalt geboten werden

Seit Jahren geben explodierende Übernachtungspreise zum Start der Art Basel zu reden. So verlangte das Hotel Hyperion am Messeplatz im letzten Jahr für ein Einzelzimmer 890 statt 290 Franken, das Hotel Euler am Bahnhof SBB 525 statt 160 Franken. Dass die Messeaussteller und Fachbesucher in der Vergangenheit die hohen Preise hingenommen haben, liegt an der Attraktivität der Messe.

Neben der Preistreiberei stiess auch die Verlängerung der Mindestaufenthaltsdauer in den Hotels regelmässig auf Unverständnis. Daher verpflichtet die Charta von Basel Tourismus die teilnehmenden Hotels, den minimalen Buchungszeitraum von drei Nächten nicht zu überschreiten. Die Gastronomie soll ihr Angebot an warmen Mahlzeiten während der Messezeit bis 22 Uhr verlängern.

Weitere touristische Massnahmen sind die verstärkte Beflaggung entlang der Hauptachsen, eine restaurantübergreifende Reservierungsplattform sowie zeitgemässe Infodesks am Euro-Airport und an den Bahnhöfen. Mit dem «I’m part of it»-Button sollen alle Dienstleisterinnen und Freunde der Art Basel erkennbar gemacht werden. Ein gemeinsames Rheinschwimmen von Basel Tourismus, dem Art-Basel-Management sowie von Galeristinnen und Galeristen soll die Willkommenskultur für die Gäste der Art Basel sowie die Bevölkerung erlebbar machen.

Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur im Präsidialdepartement, leitet die zweite Taskforce Kultur. Gemeinsam mit Vertretern der Art Basel und im engen Dialog mit Basler Kulturinstitutionen hat sie sich gegen eine offizielle Charta entschieden. Die Museen und Kulturinstitutionen würden sich traditionell auf die Art Basel ausrichten, diesen Prozess gelte es zu unterstützen und zu koordinieren. Darüber hinaus unterstützt diese Taskforce Side-Events wie «Basel Social Club at Franck» auf dem Kleinbasler Franck-Areal, das sich mit kostenlosen Performances, Lesungen und Konzerten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein weiterer solcher Event ist die «I Never Read, Art Book Fair», die bereits zum achten Mal in der Kaserne Basel stattfindet.

Ermässigte Tageskarten für die Basler Bevölkerung

Florian Faber, CEO MCH Group, bringt zum Ausdruck, dass man den entstandenen Dialog und das Engagement für die Art Basel 2023 sehr schätzt. Um die Messe vermehrt in die Stadt und unter die Leute zu bringen, können Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt ermässigte Tageskarten zu 54 anstatt 67 Franken beziehen. Auch die Bespielung des Messeplatzes kann in diesem Jahr nach der Pandemie wieder im gewohnten Ausmass geschehen. Eine Installation der gebürtigen Marokkanerin Latifa Echakhch sowie diverse Livekonzerte und Performances sollen im Aussenbereich die Messe bereichern und die Gäste zum Mitmachen animieren.

Mit dem Art-Parcours organisiert die Art Basel jedes Jahr einen kunstvollen und öffentlich zugänglichen Spaziergang rund um den Münsterplatz. In diesem Jahr warten 27 von Samuel Leuenberger kuratierte Installationen darauf, entdeckt zu werden – die grösste Ausgabe bisher.

Zu den kantonalen Massnahmen, die während der Art Basel ergriffen werden, gehören zum einen die verlängerten Öffnungszeiten für die Gastronomie. Konkret heisst das, dass für den Innenbereich der Restaurants die Öffnungs- und Schliesszeiten komplett aufgehoben wurden und der Aussenbereich in der Innenstadt erst um 2 Uhr, in den Aussenquartieren um 24 Uhr geschlossen werden muss.

Zum anderen wurde erkannt, dass auch die Baustellen erheblichen Einfluss auf die Attraktivität der Stadt Basel haben. «Diese sollen nicht zu Hindernissen werden», betont Regierungsrat Kaspar Sutter. Daher sollen in der Clarastrasse, wo die Bauarbeiten gerade begonnen haben, die Baustellen während der Art Basel abgeräumt und die Trottoirs freigeräumt werden. In der Freien Strasse gehen die Bauarbeiten zwar weiter, damit keine weiteren Verzögerungen entstehen, die Baustellen sollen aber diskreter gestaltet werden.

