Austragung im Herbst kaum denkbar – Die Art Basel ist für die Messe von existenzieller Bedeutung Im Portfolio der MCH Group ist die Kunstmesse nicht mehr nur die Vorzeigetochter, sondern auch monetär ungemein wichtig geworden. Bei einer Absage gibts für die Galeristen eine Geld-zurück-Garantie. Kann man sich das leisten? Sebastian Briellmann

Die Kunstmesse, die sonst im Frühsommer stattfindet, soll dieses Jahr im Herbst Gäste aus aller Welt anlocken. Foto: Art Basel

Die Art Basel ist, wenn man so will, die gute Tochter einer kriselnden, manchmal gar trötzelnden Familie namens MCH Group. Die Kunstmesse mit Ablegern in Miami und Hongkong besticht durch starke Kommunikation. Kunden und Gäste werden vorbildlich behandelt.