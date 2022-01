Nun ist es fix – Die Art Basel expandiert nach Paris Die Basler MCH-Gruppe hat am Mittwoch offiziell den Zuschlag für die Durchführung einer Kunstmesse in der französischen Hauptstadt erhalten. UPDATE FOLGT

Blick vom Grand Palais Éphémère, einem provisorischen Ausstellungskomplex, auf das Marsfeld und den Eiffelturm. Foto: Christophe Petit Tesson (Keystone)

Worüber zuletzt gemutmasst wurde, steht nun fest: Die Art Basel expandiert nach Paris.

Die Art Basel, beziehungsweise der Basler MCH-Messekonzern, ist als Veranstalterin einer Kunstmesse ausgewählt worden, die erstmals in diesem Oktober im Grand Palais Éphémère auf dem Champ de Mars in der Nähe des Eiffelturms stattfinden wird. Dies schreibt die Réunion des musées nationaux (Rnm) – Grand Palais, die zuständig ist für die Austellungsräumlichkeiten im altehrwürdigen Grand Palais sowie im Provisorium auf dem Marsfeld, dem Grand Palais Éphémère. Der Vertrag ist auf sieben Jahre ausgelegt.

Mit Blick auf die Basler MCH-Gruppe schreiben die Verantwortlichen: Rnm werde ein besonderes Augenmerk auf das Engagement von MCH legen, auf dass eine für die Pariser Messe eigene Identität und Marke entwickelt werde. Ein Team mit Sitz in Frankreich solle den Lokalbezug sicherstellen.

Die Basler Messeverantwortlichen betonen ihrerseits, sich mit grosser Hingabe in der Stadt der Liebe zu engagieren. Man werde «Brücken zur französischen Kulturindustrie schlagen – von der Mode- und Designbranche bis hin zu Film und Musik», heisst es in einem Communiqué. Ziel sei es, ein «Vorzeigeereignis zu schaffen, das auf die ganze Stadt ausstrahlt und fest in Paris und seiner Kulturszene verankert ist».

Die Art Basel ist schon seit mehreren Jahren mit Ablegern in Miami und Hongkong präsent. Zudem hat die MCH-Gruppe diese Woche erklärt, in Singapur Fuss fassen zu wollen. Das Engagement im Ausland könnte auch Folgen für den Standort Basel haben, und zwar nicht nur positive. (Mehr dazu erfahren Sie im Hintergrundartikel «Zieht die Art Basel nach Paris?»)

