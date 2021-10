Gruss aus Santorini – Die armen Influencer haben solch einen Stress Von Selfiesticks und Sonnenuntergängen. Bei der Instagram-Gemeinschaft auf Santorini zählt nicht der schöne Moment, sondern das Bild. Katrin Hauser

Weisse Häuser in eine Klippe über dem Meer gebaut: Das Küstendorf Ia auf Santorini. Bild: Katrin Hauser

Nach fünf Tagen in Santorini komme ich zum Schluss, dass diese Insel ein Paradies für all jene ist, die nicht auf Instagram aktiv sind. Glücklicherweise bin ich teil dieser Minderheit. So konnte ich das hektische Treiben der fotografierwütigen Gemeinschaft mit einer Mischung aus Belustigung und Neugierde von meinem Liegestuhl aus verfolgen.

Wir waren in einem Hotel mitten im Küstendorf Ia untergebracht. Ia ist der wohl am häufigsten auf Postkarten abgebildete Ort Griechenlands. Und zu meinem Erstaunen sieht er auch genauso aus wie auf den bekannten Ansichtskarten: Da sind kleine, weisse Häuser in eine Klippe über dem Meer gebaut. Die Kirchen haben blaue Kuppeln und kleine Glockentürmchen. Das Dorf ist derart pittoresk, dass es kaum ein Fleckchen gibt, wo noch niemand sitzt und seinen verträumten Blick über das Meer schweifen lässt – im vollen Bewusstsein, dass eine Kamera fünf Meter entfernt den Anblick seines Rückens für die Ewigkeit festhält. Es zählt nicht der Moment, sondern das Bild.