Ende eines Gezänks – Die Arbeitsmarktkontrolle kommt vors Volk Nach der Zusatzrunde im Landrat wurde das Vierfünftelmehr in der Schlussabstimmung über die beiden Gesetze zur Schwarzarbeits- und zur Lohndumpingkontrolle knapp verfehlt. Thomas Gubler

Die Arbeitsmarktkontrolle erhält eine neue und strengere rechtliche Grundlage. Foto: Raphael Moser

Vor zwei Wochen hatte es der Landrat nicht geschafft, eine Schlussabstimmung über die beiden Gesetze zur Schwarzarbeits- und zur Lohndumpingkontrolle durchzuführen. Und auch bei der neuerlichen Behandlung am Donnerstag, bei der es eigentlich nur noch um die Schlussabstimmung und die Frage «Volksabstimmung ja oder nein» ging, fiel dem Landrat der Beschluss nicht leicht. Erst nach mehreren Probeläufen, einem erfolglosen Bemühen von Grünen-Präsident Balint Csontos um eine Namensabstimmung und nach Ablehnung eines Rückkommensantrags von Adil Koller (SP) schritt der Landrat endlich zur Tat.

Und was sich bereits bei der letzten Sitzung abgezeichnet hatte, traf dann auch tatsächlich ein: Die beiden Gesetze wurden zwar vom Landrat mit 71 zu 18 Stimmen deutlich angenommen, das Vierfünftelmehr aber wurde um eine Stimme verfehlt, sodass die beiden Gesetze nun obligatorisch vors Volk kommen. Den Grünen, die sich gegen die beiden Gesetze aussprachen, war es gelungen, die parteilose Sissacher Landrätin Regina Werthmüller auf ihre Seite zu ziehen. Letztere war deshalb offenbar Anfeindungen von Befürworten ausgesetzt, was sie in einer anschliessenden persönlichen Erklärung ausdrücklich beklagte.

Die Glaubensfrage der Grünen

Nun hat also das Volk das letzte Wort zu den beiden Gesetzen, mit denen die Sozialpartner – die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaften –, welche die Kontrollen auf den Baustellen bisher durchgeführt haben, an die kurze Leine genommen werden sollen. Dies, um einen korrekten Umgang mit Steuergeldern zu gewährleisten. Und es braucht keine prophetischen Fähigkeiten, um vorauszusehen, dass sich auch der Abstimmungskampf um den Hauptstreitpunkt drehen wird, der schon die Landratsfraktionen entzweit hat: die Frage nämlich, ob die Sozialpartner – wie jetzt vorgesehen – mitbestimmen dürfen, wie hoch die Entschädigung für ihre Kontrollen ist.

Die Grünen hatten diesen Punkt fast schon zu einer Glaubensfrage erklärt, waren jedoch mit ihren Anträgen, den entsprechenden Passus aus den beiden Gesetzen zu streichen, mangels Unterstützung durch die SP in der Detailberatung vor zwei Wochen gescheitert. Entsprechend versuchten sie darauf, in der Schlussabstimmung das Vierfünftelmehr zu torpedieren und eine Volksabstimmung zu erzwingen. Das ist ihnen nun im zweiten Anlauf gelungen, nachdem die Befürworter vor zwei Wochen die Abstimmung abgebrochen und verschoben hatten.

Gegenseitige Vorwürfe

Mit der Verabschiedung der Vorlagen war die Debatte aber immer noch nicht über die Bühne gegangen. Sie endete erst nach einer Serie von Fraktionserklärungen, in denen sich die Grünen und die befürwortenden Fraktionen Kompromissunfähigkeit einerseits und Zynismus anderseits vorwarfen.

Am Resultat vermochten diese Anwürfe freilich nichts mehr zu ändern. Sie unterstrichen einzig noch die Tatsache, dass diese Debatte über die Arbeitsmarktkontrolle mit Sicherheit keine gesetzgeberische Lehrstunde war.